Nešto se ozbiljno kuva na Malom Kalemegdanu!

Posle još jedne razočaravajuće sezone u KK Crvena zvezda spremaju se ogromne promene, a ime koje je ponovo zapalilo navijače je - Miloš Teodosić!

Kako se nezvanično priča u košarkaškim krugovima, prvi čovek crveno-belih Željko Drčelić već je obavio razgovor sa Teodosićem oko njegovog povratka u klub, ali ovoga puta u potpuno drugačijoj ulozi, glasi otkriće Mozzart sporta.

Navodno, na Malom Kalemegdanu ozbiljno razmišljaju da jednom od najboljih srpskih plejmejkera svih vremena poverе važnu funkciju u sportskom sektoru, a sastanak je bio prvi korak ka velikim promenama u klubu.

Posle razočaravajuće evroligaške sezone i turbulencija u ABA ligi, u Zvezdi očigledno više ne žele kozmetičke promene. Odlazak trenera Saša Obradović već je otvorio vrata velikom remontu, a dolazak Teodosića mogao bi potpuno da promeni hijerarhiju u klubu.

Ipak, još nije poznato koju bi tačno funkciju nekadašnji kapiten Srbije obavljao, niti koliku bi moć imao u donošenju odluka. Upravo su to ključne teme pregovora koji su navodno već počeli iza zatvorenih vrata.

Ovo nije prvi put da se Teodosićevo ime povezuje sa kancelarijama Zvezde.

Crveno-beli su još prošlog leta želeli da ga uključe u rukovodstvo kluba posle završetka igračke karijere, ali tada dve strane nisu uspele da pronađu zajednički jezik. Teodosić je odlučio da napravi pauzu od košarke i ostavi funkcionersku priču za neko drugo vreme.

Možda je upravo sada došao taj trenutak!

Njegovo ime i dalje ima ogromnu težinu u evropskoj košarci. Teodosić uživa veliko poštovanje među igračima, agentima i klubovima, a mnogi veruju da bi njegovo prisustvo moglo da olakša dolazak velikih pojačanja na Mali Kalemegdan.

Istovremeno, njegov eventualni ulazak u sportski sektor mogao bi da izazove pravi domino efekat u klubu. Navijači su tokom burne završnice sezone otvoreno tražili odlazak dela uprave, a sada se sve glasnije priča da bi dolazak Teodosića mogao da znači i nova kadrovska tumbanja.

Jedno je sigurno - na Malom Kalemegdanu sprema se vrelo leto, a povratak Miloša Teodosića mogao bi da bude najveća bomba crveno-belih!

Kurir sport / Mozzart sport