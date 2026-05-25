Slušaj vest

Milan Tomić biće trener košarkaša Crvene zvezde do kraja sezone.

To je odluka rukovodstva kluba posle odluke da Saša Obradović posle ispadanja u polufinalu regionalne ABA lige od Partizana izgubi poverenje.

Nimalo lak zadatak - Milan Tomić, novi trener košarkaša Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Vatroslav Hladny/Starsport.rs ©

Tri trofeja sa Zvezdom

Milan Tomić (52) imaće zadatak da koliko-toliko spase sezonu, jer će voditi Crvenu zvezdu na fajnal-foru KLS u Nišu od 29. do 31. maja. Protivnik crveno-belima u polufinalu biće subotički Spartak, dok će drugi par činiti Partizan i FMP.

Njemu nije nepoznat trenerski rad, posebno ne u Crvenoj zvezdi, s kojom je osvojio titule prvaka ABA i Srbije, kao i Superkup regionalne lige u sezoni 2018/2019. Prošlog leta Tomić se vratio na Mali Kalemegdan, gde je dobio ulogu generalnog menadžera kluba. Naredne sezone mu nije dobro krenulo, pa je tadašnji predsednik Nebojša Čović sporazumno raskinuo ugovor s njim.

1/9 Vidi galeriju Milan Tomić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Možda i ostane trener...



Pitanje je kakav će biti status Milana Tomića po završetku sezone, jer ne bi trebalo zvezdašku javnost da začudi ukoliko ostane trener prvog tima.

Tomić je već na platnom spisku kluba, a prošle sezone Crvena zvezda je imala velike izdatke u finansijama, jer je pored Obradovića morala da plaća i Janisa Sferopulosa, koji je takođe imao ugovor. Plaćati dva jaka ugovora u sezoni nije nimalo dobro za klub koji preferira da se pojača i novac iskoristi za pravljenje moćne ekipe.

Ponovo će sarađivati - Milan Tomić i Ognjen Dobrić Foto: Starsport©

Srpski DNK Crvene zvezde



Pobornik je srpskih košarkaša u rosteru tima i bio je jedan od onih koji se najviše zalagao za angažovanje Nikole Đurišića, povratnika iz NBA lige. Isto tako, prošlog leta pregovarao je s Markom Gudurićem i Vasilijem Micićem, ali Zvezda jednostavno nije mogla da odgovori na bolje finansijske ponude koje su dvojica košarkaša dobili od Milana i Hapoela.

Nedavno, doduše kao generalni menadžer Crvene zvezde, Milan Tomić je izjavio kakvi su planovi kluba za sledeću sezonu.

- Najvažnije je da se držimo plana, a on je da ne menjamo ekipu svake sezone. Da zadržimo kostur ekipe i nadograđujemo postojeće temelje kluba, koji su vrlo dobri. Znamo šta nam je potrebno da budemo još bolji i svakodnevno radimo na tome - kazao je Milan Tomić.

Džered Batler i Džordan Nvora predvodiće Zvezdu u pohodu na titulu u Srbiji Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Čudan izbor stranaca za KLS



Sada već bivši trener KK Crvena zvezda Saša Obradović za KLS ligu odredio je četvoricu košarkaša sa inostranim pasošima. Njegov izbor bili su - Džered Batler, Džordan Nvora, Tajson Karter i Semi Odželej.

Ebuka Izundu će takođe igrati, ali on ima srpske papire. Javnost je bila u čudu kako Obradović nije izabrao Čimu Monekea, dok je u to vreme Kodi Miler-Mekintajer bio povređen.