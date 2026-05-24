Trener košarkaša Budućnosti Andrej Žakelj rekao je danas da njegova ekipa, u drugoj utakmici polufinala ABA lige protiv Dubaija, mora da bude znatno čvršća i agresivnija u odnosu na prvi meč.

"Nema puno filozofiranja, moramo biti znatno čvršći i agresivniji u odnosu na prvu utakmicu. Igramo na svom terenu i moramo odigrati jako fizički, ali i popraviti neke stvari koje smo loše radili u prethodnom meču. Potrebno je da odigramo rasterećeno, ali sa jasnim ciljem i željom da, uz podršku naših navijača, na kraju slavimo", rekao je Žakelj.

Budućnost - Partizan 5.4.2026 Foto: KK Budućnost / Filip Roganović

Košarkaši Budućnosti dočekaće sutra od 19.00 ekipu Dubaija, u drugoj utakmici polufinala plej-ofa ABA lige. Podgorički tim izgubio je u prvoj utakmici, koja je odigrana u Zenici, sa 90:104.

Košarkaš Budućnosti Džuvan Morgan rekao je da očekuje tešku, borbenu utakmicu. ; "Dubai je jedna od najboljih ekipa u ABA ligi, visoki su, agresivni na lopti i brzi. Moramo biti maksimalno fokusirani na detalje i što bolje sprovesti plan igre. Ključ je u detaljima, od postavljanja dobrih blokova i pravilnog izvršavanja akcija, do poštovanja svega što smo pripremali kroz skauting", rekao je Morgan.

"To su segmenti u kojima moramo biti bolji. Podrška navijača nam je izuzetno važna. Oni nam donose energiju, posebno kada protivnik napravi seriju. Vraćaju nas u ritam i daju nam dodatni motiv za borbu", dodao je on.

Pobednik ovog duela će u finalu plej-ofa ABA lige igrati protiv Partizana, koji je sa 2:0 eliminisao Crvenu zvezdu.

