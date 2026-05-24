Slušaj vest

Svet srpske košarke zavijen je u crno.

U petak je u 43. godini preminuo Darko Tričković, nekadašnji košarkaš KK Pirot.

Tričković je rođen 1983. godine u Pirotu, a već sa 16 godina je debitovao za prvi tim istoimenog kluba.

Debi je ostvario kod trenera Dragana Tomanovića, zajedno sa Markom Spasićem i Bratislavom Svilarovim u Drugoj srpskoj ligi Istok.

"Igrao je Sabonis, kako su ga zvali u košarkaškim krugovima, tri sezone za Pirot, a 2001. godine bio je proglašen za najboljeg mladog sportistu Pirota. Potom je jednu sezonu proveo u Nišu, vratio se i bio deo ekipe još nepune dve sezone, da bi potom igrao za Mladost iz Zemuna a ostatak karijere proveo uglavnom u niškim klubovima, potom i u Dimitrovgradu i Vranju", stoji u objavi KK Pirot na društvenim mrežama.

Ne propustiteKošarkaPOGINUO REPREZENTATIVAC IZRAELA U STRAVIČNOJ NESREĆI: Dva puta bio prvak Evrope sa Avdijom i Madarom
Raz Adam
KošarkaŠOK U NBA! Košarkaš Memfisa umro iznenada u 29. godini!
Brendon Klark
FudbalTUŽNE VESTI POTRESLE SRPSKI FUDBAL: Umro Menhard Verebeš
Menhard Verebeš
FudbalTUŽNE VESTI POTRESLE SRPSKI FUDBAL: Umro čuveni Bamba
Miodrag Radojković Bamba

02:56
Cela Arena plače zbog Duška Vujoševića Izvor: Kurir