PREMINUO SRPSKI SABONIS: Srbija oplakuje odlazak poznatog košarkaša! Darko nas je napustio u 43. godini
Svet srpske košarke zavijen je u crno.
U petak je u 43. godini preminuo Darko Tričković, nekadašnji košarkaš KK Pirot.
Tričković je rođen 1983. godine u Pirotu, a već sa 16 godina je debitovao za prvi tim istoimenog kluba.
Debi je ostvario kod trenera Dragana Tomanovića, zajedno sa Markom Spasićem i Bratislavom Svilarovim u Drugoj srpskoj ligi Istok.
"Igrao je Sabonis, kako su ga zvali u košarkaškim krugovima, tri sezone za Pirot, a 2001. godine bio je proglašen za najboljeg mladog sportistu Pirota. Potom je jednu sezonu proveo u Nišu, vratio se i bio deo ekipe još nepune dve sezone, da bi potom igrao za Mladost iz Zemuna a ostatak karijere proveo uglavnom u niškim klubovima, potom i u Dimitrovgradu i Vranju", stoji u objavi KK Pirot na društvenim mrežama.