U strogom centru Kikinde osvanuo je mural posvećen Dušku Vujoševiću, legendarnom košarkaškom treneru Partizana.

Autor murala je akademski slikar Milan Milosavljević Deroks iz Beograda, poznati muralista i veliki navijač “crno-belih”.

Mural Dušku Vujoševiću u Kikindi Foto: Kurir/Saša Urošev

 Kako ističe Deroks, ideja za oslikavanje murala potekla je od kikindskih Grobara, koji su želeli da na ovaj način odaju priznanje čoveku koji je ostavio dubok trag u srpskoj košarci i voljenom klubu:

- Kada radite mural ovakve tematike, priprema je najvažniji deo posla. Skica, izbor boja i kompletna organizacija nastaju mnogo pre nego što se popne na skelu. Na muralu se nalazi i jedan od prepoznatljivih citata Duška Vujoševića - rekao je Deroks.

Dodao je da mu Kikinda nije nepoznata:

- Ovo mi je drugi mural u Kikindi. Prvi sam radio pre desetak godina povodom manifestacije “Maj- mesec matematike“. Uvek se rado vraćam ovde, posebno zbog Atelje “Terra”, koji veoma cenim - naveo je umetnik.

Podsetimo, Duško Vujošević je preminuo u 8. aprila u 68. godini. Slavni trener, koji je nosio nadimak "general", sahranjen je 14. aprila u Aleji zaslužnih građana.

S.U.

Cela Arena plače zbog Duška Vujoševića