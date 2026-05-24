KIKINDA DOBILA MURAL U ČAST DUŠKA VUJOŠEVIĆA: Deroks oslikao lik „generala“
U strogom centru Kikinde osvanuo je mural posvećen Dušku Vujoševiću, legendarnom košarkaškom treneru Partizana.
Autor murala je akademski slikar Milan Milosavljević Deroks iz Beograda, poznati muralista i veliki navijač “crno-belih”.
Kako ističe Deroks, ideja za oslikavanje murala potekla je od kikindskih Grobara, koji su želeli da na ovaj način odaju priznanje čoveku koji je ostavio dubok trag u srpskoj košarci i voljenom klubu:
- Kada radite mural ovakve tematike, priprema je najvažniji deo posla. Skica, izbor boja i kompletna organizacija nastaju mnogo pre nego što se popne na skelu. Na muralu se nalazi i jedan od prepoznatljivih citata Duška Vujoševića - rekao je Deroks.
Dodao je da mu Kikinda nije nepoznata:
- Ovo mi je drugi mural u Kikindi. Prvi sam radio pre desetak godina povodom manifestacije “Maj- mesec matematike“. Uvek se rado vraćam ovde, posebno zbog Atelje “Terra”, koji veoma cenim - naveo je umetnik.
Podsetimo, Duško Vujošević je preminuo u 8. aprila u 68. godini. Slavni trener, koji je nosio nadimak "general", sahranjen je 14. aprila u Aleji zaslužnih građana.
S.U.