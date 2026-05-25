Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

San Antonio je pobedio Oklahomu rezultatom 103:82, pa je nakon četiri utakmice rezultat u seriji 2:2.

Sparsi su od starta bili bolji tim, a od rivala su postigli više poena u sve četiri četvrtine. Na poluvremenu je domaćin imao 12 poena prednosti (50:38), a ona je do kraja samo rasla.

Viktor Vembanjama je bio najbolji pojedinac ove utakmice, pošto je za 31 minut u igri postigao 33 poena, uz osam skokova, pet asistencija, tri blokade i dve ukradene lopte.

Sa druge strane Šej Gildžes-Aleksander je bio najedikasniji sa 19 poena, a uz to je imao sedam asistencija i teriri skoka.

Sledeća utakmica će biti odigrana u Oklahomi, a onda će u šestom meču ponovo San Antonio biti domaćin.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa četvrte utakmice:

Bonus video: