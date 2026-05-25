Košarkaši San Antonija su odigrali sjajan meč i vratili su plej-of seriju protiv Oklahome u egal.
SVE PRŠTI U FINALU NA ZAPADU! Šej zatajio, sjajni Vembanjama ga srušio! San Antonio i Oklahoma na egalu!
San Antonio je pobedio Oklahomu rezultatom 103:82, pa je nakon četiri utakmice rezultat u seriji 2:2.
Sparsi su od starta bili bolji tim, a od rivala su postigli više poena u sve četiri četvrtine. Na poluvremenu je domaćin imao 12 poena prednosti (50:38), a ona je do kraja samo rasla.
Viktor Vembanjama je bio najbolji pojedinac ove utakmice, pošto je za 31 minut u igri postigao 33 poena, uz osam skokova, pet asistencija, tri blokade i dve ukradene lopte.
Sa druge strane Šej Gildžes-Aleksander je bio najedikasniji sa 19 poena, a uz to je imao sedam asistencija i teriri skoka.
Sledeća utakmica će biti odigrana u Oklahomi, a onda će u šestom meču ponovo San Antonio biti domaćin.
