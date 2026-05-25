Slušaj vest

San Antonio je pobedio Oklahomu rezultatom 103:82, pa je nakon četiri utakmice rezultat u seriji 2:2.

Sparsi su od starta bili bolji tim, a od rivala su postigli više poena u sve četiri četvrtine. Na poluvremenu je domaćin imao 12 poena prednosti (50:38), a ona je do kraja samo rasla.

Viktor Vembanjama je bio najbolji pojedinac ove utakmice, pošto je za 31 minut u igri postigao 33 poena, uz osam skokova, pet asistencija, tri blokade i dve ukradene lopte.

Sa druge strane Šej Gildžes-Aleksander je bio najedikasniji sa 19 poena, a uz to je imao sedam asistencija i teriri skoka.

Sledeća utakmica će biti odigrana u Oklahomi, a onda će u šestom meču ponovo San Antonio biti domaćin.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa četvrte utakmice:

Ne propustiteKošarkaKIKINDA DOBILA MURAL U ČAST DUŠKA VUJOŠEVIĆA: Deroks oslikao lik „generala“
Duško Vujošević mural (3).jpeg
KošarkaPREMINUO SRPSKI SABONIS: Srbija oplakuje odlazak poznatog košarkaša! Darko nas je napustio u 43. godini
Untitled-3.jpg
KošarkaTINJALO JE, A ONDA JE SVE OTIŠLO U PARAMPARČAD! Moneke “otvorio dušu”, Obradović ga nazvao egomanijakom - Zvezda smenila Sašu! Odnos koji nije obećavao...
Čima Moneke i Saša Obradović - sukob?
KošarkaTRENER BUDUĆNOSTI PRED REVANŠ SA DUBAIJEM! Žakelj: Nema puno filozofiranja, moramo biti čvršći i agresivniji

Bonus video:

00:13
Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports