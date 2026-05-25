Osmi put zaredom je Nikola Jokić dobio mesto u jednoj od tri najbolje petorke koju NBA bira svake sezone po čemu je rekorder Denvera.

Ukupno, šesti put, srpski košarkaš je u najboljem timu lige.

Ove sezone, u ligaškom delu, Somborac je beležio tripl-dabl u proseku sa 27,7 poena, uz 12,9 skokova i 10,7 asistencija po utakmici.

Postao je prvi košarkaš koji je predvodio ligu u skokovima i asistencijama, a Nagetsi su završili na trećoj poziciji na tabeli Zapadne konferencije.

Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver

Svoje ovosezonsko učešće u ligi su završili porazom od Minesota u prvom kolu plej-ofa.

Najbolju petorku NBA čine sledeći košarkaši:

Kejd Kaningem (SAD, Detroit Pistons)

Luka Dončić (Slovenija, Los Anđeles Lejkers)

Šej Gildžes-Aleksander (Kanada, Oklahoma siti Tander)

Nikola Jokić (Srbija, Denver Nagets)

Viktor Vembanjama (Francuska, San Antonio)

