Osmi put zaredom je Nikola Jokić dobio mesto u jednoj od tri najbolje petorke koju NBA bira svake sezone po čemu je  rekorder Denvera.

Ukupno, šesti put, srpski košarkaš je u najboljem timu lige.

Ove sezone, u ligaškom delu, Somborac je beležio tripl-dabl u proseku sa 27,7 poena, uz 12,9 skokova i 10,7 asistencija po utakmici.

Postao je prvi košarkaš koji je predvodio ligu u skokovima i asistencijama, a Nagetsi su završili na trećoj poziciji na tabeli Zapadne konferencije.

Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Svoje ovosezonsko učešće u ligi su završili porazom od Minesota u prvom kolu plej-ofa.

Najbolju petorku NBA čine sledeći košarkaši:

  • Kejd Kaningem (SAD, Detroit Pistons)
  • Luka Dončić (Slovenija, Los Anđeles Lejkers)
  • Šej Gildžes-Aleksander (Kanada, Oklahoma siti Tander)
  • Nikola Jokić (Srbija, Denver Nagets)
  • Viktor Vembanjama (Francuska, San Antonio)
