Nikola Jokić je neko bez koga je teško zamisliti najbolju petorku NBA.
OPET ZASLUŽENO
NIKOLA JOKIĆ ISPISAO ISTORIJU! Denver ispao već u prvoj rundi, a Srbin je sada u centru pažnje! Ovo je odavno teško zamisliti bez njega!
Slušaj vest
Osmi put zaredom je Nikola Jokić dobio mesto u jednoj od tri najbolje petorke koju NBA bira svake sezone po čemu je rekorder Denvera.
Ukupno, šesti put, srpski košarkaš je u najboljem timu lige.
Ove sezone, u ligaškom delu, Somborac je beležio tripl-dabl u proseku sa 27,7 poena, uz 12,9 skokova i 10,7 asistencija po utakmici.
Postao je prvi košarkaš koji je predvodio ligu u skokovima i asistencijama, a Nagetsi su završili na trećoj poziciji na tabeli Zapadne konferencije.
Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Svoje ovosezonsko učešće u ligi su završili porazom od Minesota u prvom kolu plej-ofa.
Najbolju petorku NBA čine sledeći košarkaši:
- Kejd Kaningem (SAD, Detroit Pistons)
- Luka Dončić (Slovenija, Los Anđeles Lejkers)
- Šej Gildžes-Aleksander (Kanada, Oklahoma siti Tander)
- Nikola Jokić (Srbija, Denver Nagets)
- Viktor Vembanjama (Francuska, San Antonio)
Bonus video:
Reaguj
Komentariši