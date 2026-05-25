Slušaj vest

Od 29. do 31. maja u Nišu je na programu fajnal-for Košarkaške lige Srbije, a Partizan se uoči ovog turnira i odlučujućih bitki za trofej nalazi u neočekivanom problemu.

Prema informacijama Mozzart Sporta, crno-beli su uputili zvaničan zahtev Košarkaškoj ligi Srbije sa predlogom da se ovom klubu odobri naknadna zamena licenci za najviše dva igrača za predstojeći F4 turnir.

Kao razlog za ovaj zahtev navedeni su problemi sa povredama - Šejk Milton skoro sigurno neće igrati, dok je učešće Nika Kalatesa takođe neizvesno.

1/7 Vidi galeriju Nik Kalates u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Printscreen / Instagram / partizanbc

U obrazloženju se navodi da bi donošenje ovakve odluke bilo u interesu samog takmičenja, kako bi tim nastupio u najjačem mogućem sastavu.

Podsetimo da pravila KLS nalažu da svaka ekipa može da ima samo četiri stranca. Klub iz Humske se odlučio tada na Karlika Džonsa, Bruna Fernanda, Nika Kalatesa i Šejka Miltona. Ako bi KLS dozvolio zamenu, verovatno bi u tim upali Dvejn Vašington i Isak Bonga.

Kurir Sport / Mozzart Sport

BONUS VIDEO: