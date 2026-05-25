OKUPILE SE NAŠE DAME: Počele pripreme ženske 3x3 reprezentacije Srbije
Ženska 3×3 reprezentacija Srbije okupila se u Novom Sadu, gde će održati pripreme do 12. juna 2026. za predstojeće Kvalifikacije za 3x3 Evropski Kup 2026. koje se održavaju u Košicama (Slovačka) 13. i 14. juna 2026.
Na kvalifikacijama će učestvovati 10 zemalja koje će biti podeljene u dve grupe po 5 ekipa, a utakmice će se odigrati po round-robin sistemu. Direktan plasman na FIBA 3h3 Evropski kup će izboriti pobednici svake grupe.
Članovi stručnog štaba će uz selektorku Snežanu Čolić biti još i Dragana Gobeljić (pomoćni trener), Pavle Popović (kondicioni trener) i Branka Mrkšić (fizioterapeut).
Na spisku selektorke Snežane Čolić su sledeće košarkašice:
Nevena Vučković
Nevena Naumčev
Aleksandra Katanić
Isidora Tripković
Bojana Stevanović
Marina Marčetić
Anđela Janić
Snežana Bogićević
Žaklina Janković