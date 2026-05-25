Slušaj vest

Ženska 3×3 reprezentacija Srbije okupila se u Novom Sadu, gde će održati pripreme do 12. juna 2026. za predstojeće Kvalifikacije za 3x3 Evropski Kup 2026. koje se održavaju u Košicama (Slovačka) 13. i 14. juna 2026.

3x3 košarkašice Foto: KSS

 Na kvalifikacijama će učestvovati 10 zemalja koje će biti podeljene u dve grupe po 5 ekipa, a utakmice će se odigrati po round-robin sistemu. Direktan plasman na FIBA 3h3 Evropski kup će izboriti pobednici svake grupe.

Članovi stručnog štaba će uz selektorku Snežanu Čolić biti još i Dragana Gobeljić (pomoćni trener), Pavle Popović (kondicioni trener) i Branka Mrkšić (fizioterapeut).

Na spisku selektorke Snežane Čolić su sledeće košarkašice:

Nevena Vučković
Nevena Naumčev
Aleksandra Katanić
Isidora Tripković
Bojana Stevanović
Marina Marčetić
Anđela Janić
Snežana Bogićević
Žaklina Janković

Ne propustiteKošarkaNAŠE DAME POČELE PRIPREME! Okupila se ženska 3x3 reprezentacija Srbije! Naredni izazov - kvalifikacije za Evropsko prvenstvo
1.jpg
KošarkaMARKO ŽDERO ODABRAO: Ovo je širi spisak 3x3 reprezentacije za SP u Varšavi
marko ždero.jpg
KošarkaBASKETAŠI SRBIJE NASTAVILI SA POBEDAMA: Pala je i Litvanija i to posle neizvesnog meča!
Marko Branković 3x3 Srbija
KošarkaSRBIJA OSVOJILA TREĆE MESTO NA SVETSKOM PRVENSTVU! Orlovi režirali preokret i preživeli ozbiljnu dramu protiv Nemačke
Basket 3x3 Srbija

01:44
Dušan Domović Bulut, basket 3x3 Izvor: Kurir