Ženska 3×3 reprezentacija Srbije okupila se u Novom Sadu, gde će održati pripreme do 12. juna 2026. za predstojeće Kvalifikacije za 3x3 Evropski Kup 2026. koje se održavaju u Košicama (Slovačka) 13. i 14. juna 2026.

Na kvalifikacijama će učestvovati 10 zemalja koje će biti podeljene u dve grupe po 5 ekipa, a utakmice će se odigrati po round-robin sistemu. Direktan plasman na FIBA 3h3 Evropski kup će izboriti pobednici svake grupe.

Članovi stručnog štaba će uz selektorku Snežanu Čolić biti još i Dragana Gobeljić (pomoćni trener), Pavle Popović (kondicioni trener) i Branka Mrkšić (fizioterapeut).

Na spisku selektorke Snežane Čolić su sledeće košarkašice:

Nevena Vučković

Nevena Naumčev

Aleksandra Katanić

Isidora Tripković

Bojana Stevanović

Marina Marčetić

Anđela Janić

Snežana Bogićević

Žaklina Janković