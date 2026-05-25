Dobre vesti za Crvenu zvezdu uoči F4 KLS-a u Nišu!

Naime, srpski plejmejker Stefan Miljenović oporavio se od povrede i biće spreman za okršaje u KLS-u.

Ekipa će u završnici domaćeg prvenstva imati i promenu na klupi, pošto će crveno-bele sa trenerske pozicije predvoditi Milan Tomić nakon odlaska Saše Obradovića.

Zvezdu u polufinalu KLS očekuje duel protiv Spartaka. Drugi polufinalni par čine Partizan i FMP - turnir j na programu od 29. do 31. maja.

