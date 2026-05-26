Srpska reprezentativka Anđela Dugalić upisala je rekord karijere u ženskoj NBA ligi.

Njen Vašington je poražen od Sijetla sa 97:85, a Dugalić je bila jedna od najefikasnijih u svom timu.

Za nešto manje od 12 minuta srpski centar je postigla 13 poena (5/6 šut iz igre). Dugalić je imala i tri skoka, jednu asistenciju, kao i jednu osvojenu loptu.

Ovo je bila njena prva utakmica sa dvocifrenim košgeterskim učinkom.

Sonja Sitron je bila najefikasnija u ekipi Mistiks sa 16 poena. Po 13 su postigle još Kiki Inafren i Džordžija Amur.

U timu iz Sijetla najefikasnije su bile Natiša Hideman sa 24 poena, Flaudžžej Džonson sa 17 poena i Stefani Dolson sa 16 poena.