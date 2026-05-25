Košarkaši Partizan još tri dana će biti u neizvenosti, ko će im se suprotstaviti u finalnoj seriji ABA lige.

Budućnost je posle velike drame uspela da izjednači u polufinalnoj seriji protiv Dubaija na 1:1.

Budućnost - Partizan 5.4.2026 Foto: KK Budućnost / Filip Roganović

Podgoričani su slavili na svom terenu sa 91:90 (25:25, 21:17, 31:23, 14:25).

Majstorica se igra u četvrtak, Dubai je domaćin, ali se još uvek ne zna gde će biti odigran taj meč.

Budućnost je imala praktično dobijen meč, vodila desetak razlike, ali je drhtala do poslednjeg sekunda. Podgoričani su u finišu imali šest poena viška, međutim Kabengele je postigao pet brzih poena. Budućnost je promašila svoj poslednji napad, pa je Dubai imao 14 sekundi da organizuje šut za pobedu. Lopta je došla do Andersona, koji je promašio šut za tri poena.

Sulajmon sa 16, Tanasković sa 15 i Ferel i Butijel sa po 12 poena, bili su najefikasniji u timu iz Podgorice.

Kod gostiju Kabengele je postigao 25 poena, Bejkon 15, a Musa 13 poena.