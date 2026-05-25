Slušaj vest

Košarkaši Partizan još tri dana će biti u neizvenosti, ko će im se suprotstaviti u finalnoj seriji ABA lige.

Budućnost je posle velike drame uspela da izjednači u polufinalnoj seriji protiv Dubaija na 1:1.

Budućnost - Partizan 5.4.2026 Foto: KK Budućnost / Filip Roganović

 Podgoričani su slavili na svom terenu sa 91:90 (25:25, 21:17, 31:23, 14:25).

Majstorica se igra u četvrtak, Dubai je domaćin, ali se još uvek ne zna gde će biti odigran taj meč.

Budućnost je imala praktično dobijen meč, vodila desetak razlike, ali je drhtala do poslednjeg sekunda. Podgoričani su u finišu imali šest poena viška, međutim Kabengele je postigao pet brzih poena. Budućnost je promašila svoj poslednji napad, pa je Dubai imao 14 sekundi da organizuje šut za pobedu. Lopta je došla do Andersona, koji je promašio šut za tri poena.

Sulajmon sa 16, Tanasković sa 15 i Ferel i Butijel sa po 12 poena, bili su najefikasniji u timu iz Podgorice.

Kod gostiju Kabengele je postigao 25 poena, Bejkon 15, a Musa 13 poena.

Ne propustiteKošarkaTRENER BUDUĆNOSTI PRED REVANŠ SA DUBAIJEM! Žakelj: Nema puno filozofiranja, moramo biti čvršći i agresivniji
KošarkaKOŠARKAŠ PARTIZANA GAĐAO NAVIJAČE CRVENE ZVEZDE! Izgubio živce usred utakmice! Ovaj detalj niste mogli da vidite tokom prenosa
Žofri Lovernj
KošarkaBRUTALNO I SUROVO ISKRENO - PORUKA SAŠI OBRADOVIĆU KOJA ODZVANJA: "Ako mu se ne sviđaju pitanja... Srbija melje trenere?! Pa šta? Ako niste spremni ne dolazite"
Saša Obradović
KošarkaSAŠA BOLJE DA NIJE NI PROGOVORIO! Navijači i košarkaši Zvezde rekli šta su imali, a Obradović se žestoko osramotio posle poraza od Partizana
zvezda-cedevita-olimpija-58238391.JPG
KošarkaSAVRŠENO VEČE PARTIZANA: Ko nije gledao derbi - evo kako su crno-beli srušili večitog rivala i plasirali se u finale ABA lige! (VIDEO)
zvezda-partizan-polufinale-7846427.JPG

00:35
Grobari, Partizan, Budućnost, Arena Izvor: Kurir