Slušaj vest

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva su došli do pobede u 22. kolu šampionata u Izraelu, gde su bili bolji od Nes Zine sa 81:75.

Utakmicu je obeležilo i isključenje srpskog košarkaša Vase Micića.

Vasa Micić, Hapoel Foto: Ivan S Ivanov / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot

Micić je morao da ode već na samom startu druge deonice, pošto mu je "pregoreo fitilj".

Srpski plej je prvo na samom startu utakmice dobio tehničku grešku, pošto je ušao u verbalni sukob sa sudijom, a onda je na startu druge deonice napravio gluposti.

Krenula je u kontru ekipa Nes Zione, a Vasilije Micić ga je nešto grublje vukao za dres, zbog čega je dobio nesportsku grešku, zbog koje jei sključen.

Ne propustiteOstali sportoviNOVA POBEDA! Radnički na korak do titule: Trijumf protiv Novog Beograda!
VK Radnički Kragujevac
FudbalDETONACIJA NA MARAKANI: Zvezda sprema TOP POJAČANJE - Stanković otkrio kada stiže bomba!
STANKOVIC DEJAN-PROMOCIJA_03.JPG
KošarkaPARTIZAN I DALJE ČEKA! Sreća pogledala Budućnost: Dubai promašio pobedu, majstorica se igra u četvrtak
KK Budućnost, KK Dubai, ABA liga
Ostali sportoviSVET SPORTA OPLAKUJE ODLAZAK LEGENDE: Jugoslaviju je sa čuvenom generacijom odveo na krov sveta
rukomet01.jpg

BONUS VIDEO:

00:40
Micić na klupi protiv Zvezde Izvor: Kurir sport