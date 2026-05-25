Popio je isključenje.
neverovatno
KAKAV HAOS! Vasa Micić izbačen, evo šta je uradio srpski plej!
Slušaj vest
Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva su došli do pobede u 22. kolu šampionata u Izraelu, gde su bili bolji od Nes Zine sa 81:75.
Utakmicu je obeležilo i isključenje srpskog košarkaša Vase Micića.
Vasa Micić, Hapoel Foto: Ivan S Ivanov / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot
Vidi galeriju
Micić je morao da ode već na samom startu druge deonice, pošto mu je "pregoreo fitilj".
Srpski plej je prvo na samom startu utakmice dobio tehničku grešku, pošto je ušao u verbalni sukob sa sudijom, a onda je na startu druge deonice napravio gluposti.
Krenula je u kontru ekipa Nes Zione, a Vasilije Micić ga je nešto grublje vukao za dres, zbog čega je dobio nesportsku grešku, zbog koje jei sključen.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši