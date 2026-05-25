Košarkaši Uniks Kazanja napravili su brejk i savladali Zenit Sankt Peterburg u šestoj utakmici polufinalne serije VTB lige rezultatom 78:73, čime su izborili sedmu, odlučujuću utakmicu u Kazanju.

Ekipa trenera Dejana Radonjića propustila je priliku da na domaćem terenu overi plasman u finale protiv CSKA Moskve, pošto je Uniks još jednom uspeo da dođe do pobede.

Zenit je imao prednost 73:72 u samom finišu meča, ali je tada usledio preokret gostiju. Uniks je pogodio trojku, a zatim uz dobru odbranu i sigurna slobodna bacanja stigao do velike pobede i izjednačenja u seriji na 3:3, iako je Zenit ranije vodio 3:0.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Markus Bingam sa 20 poena, dok je na drugoj strani bivši košarkaš Oklahome Andre Roberson postigao 15 poena.

Sedma, odlučujuća utakmica igraće se za tri dana, a pobednik će izboriti plasman u finale VTB lige.

