Slušaj vest

Košarkaši Uniks Kazanja napravili su brejk i savladali Zenit Sankt Peterburg u šestoj utakmici polufinalne serije VTB lige rezultatom 78:73, čime su izborili sedmu, odlučujuću utakmicu u Kazanju.

Ekipa trenera Dejana Radonjića propustila je priliku da na domaćem terenu overi plasman u finale protiv CSKA Moskve, pošto je Uniks još jednom uspeo da dođe do pobede.

Dejan Radonjić Zenit Foto: Pavlov.A.V/Pavlov.A.V, Александр Павлов /www.bc-zenit.com

Zenit je imao prednost 73:72 u samom finišu meča, ali je tada usledio preokret gostiju. Uniks je pogodio trojku, a zatim uz dobru odbranu i sigurna slobodna bacanja stigao do velike pobede i izjednačenja u seriji na 3:3, iako je Zenit ranije vodio 3:0.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Markus Bingam sa 20 poena, dok je na drugoj strani bivši košarkaš Oklahome Andre Roberson postigao 15 poena.

Sedma, odlučujuća utakmica igraće se za tri dana, a pobednik će izboriti plasman u finale VTB lige.

Ne propustiteEvroligaLITVANCI TVRDE! Beograd ponovo kandidat za domaćinstvo F4 Evrolige!
KKCZ2.jpg
KošarkaKAKAV HAOS! Vasa Micić izbačen, evo šta je uradio srpski plej!
Vasa Micić
TenisPOSLEDNJE ZBOGOM IZ PARIZA: Vavrinka na oproštaju odgovarao na pitanja Kurira
Stan Vavrinka, Rolan Garos
Ostali sportoviNOVA POBEDA! Radnički na korak do titule: Trijumf protiv Novog Beograda!
VK Radnički Kragujevac

BONUS VIDEO:

00:20
Slavlje košarkaša Crvene zvezde Izvor: Mondo/Tijana Jevtić