ALIMPIJEVIĆ ZAPALIO FITILJ! Otkrio da li će Nikola Jokić igrati za Srbiju - to bi bilo to!
Selektor košarkaške reprezentacije SrbijeDušan Alimpijević potvrdio je u izjavi za ""RTS da će najbolji košarkaš današnjcie Nikola Jokić predvoditi Orlove u važnim mećčevima FIBA kvalifikacija.
Srbija 2. jula igra protiv Švajcarske na gostujućem terenu, dok će tri dana kasnije čeka duel sa Bosnom i Hercegovinom u Beogradu:
- Intezivno smo radili na tome da nam se Nikola priključi u oba prozora. Sa njegove strane nikada nije bilo sporno - njegova želja da igra za reprezentaciju Srbije uvek je bila jasna. Jokić pokazuje koliko je veliki igrač i čovek. Takođe, veoma je skroman i ne očekuje da bude taj, iako po svemu njemu to pripada, jedan jedini. Ne postavlja sebe iznad tima, već se potpuno stavlja u službu reprezentacije i time pokazuje koliko je veliki. Ne smemo da zaboravimo ni tihe heroje kao što je Dušan Ristić i svi momci koji pomažu reprezentaciji, a na kraju se ne nađu na spisku - rekao je Alimpijević za RTS.
