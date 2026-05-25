Za nešto više od 20 minuta Nogić je imala 11 poena (3/9), jednu asistenciju i četiri izgubljene lopte
Košarka
JOVANA U SJAJNOJ FORMI: Nogić šesti put u sezoni dvocifrena
Slušaj vest
Košarkašice Finiksa poražene su na gostovanju Atlanti u neizvesnoj završnici rezultatom 82:80.
"Drim" je sa učinkom 4-1 preuzeo čelno mesto na tabeli ženske NBA lige, dok je Finiks sada na učinku 2-5.
Srpska košarkašica Jovana Nogić u dresu Finiksa. Foto: Ethan Miller / Getty images / Profimedia, Christian Petersen / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Jovana Nogić je šesti put ove sezone u sedam mečeva imala dvocifren učinak. Za nešto više od 20 minuta imala je 11 poena (3/9), jednu asistenciju i četiri izgubljene lopte.
U timu Finiksa po 20 poena su postigle Ališa Tomas i Kaleja Kuper.
Atlantu su do pobede predvodile Rajn Hauard sa 21 poenom, Ališa Grej sa 18 poena i Ejndžel Riz sa 17 poena.
Reaguj
Komentariši