Košarkašice Finiksa poražene su na gostovanju Atlanti u neizvesnoj završnici rezultatom 82:80.

"Drim" je sa učinkom 4-1 preuzeo čelno mesto na tabeli ženske NBA lige, dok je Finiks sada na učinku 2-5.

Srpska košarkašica Jovana Nogić u dresu Finiksa. Foto: Ethan Miller / Getty images / Profimedia, Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Jovana Nogić je šesti put ove sezone u sedam mečeva imala dvocifren učinak. Za nešto više od 20 minuta imala je 11 poena (3/9), jednu asistenciju i četiri izgubljene lopte.

U timu Finiksa po 20 poena su postigle Ališa Tomas i Kaleja Kuper.

Atlantu su do pobede predvodile Rajn Hauard sa 21 poenom, Ališa Grej sa 18 poena i Ejndžel Riz sa 17 poena.