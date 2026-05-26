Niksi su iz ovogodišnjeg takmičenja, nakon Filadelfije, "metlom" ispratili i Klivlend.

U četvrtoj utakmici Kavalirsi su doživeli debakl i poraženi su rezultatom 130:93.

Njujork je tako ušao u veliko finale NBA prvi put još od 1999. godine.

Niksi su razbijali protivnika od samog starta i već na poluvremenu su imali 19 poena prednosti koja je u nastavku samo rasla, išla čak i do 45...

Finalista je imao šestoricu igrača sa dvocifrenim poenterskim učinkom, a istakao se Karl Entoni Tauns koji je bio najefikasniji sa 19 poena, a uz to je imao i 14 skokova.

U poraženom sastavu je najefikasniji bio Donovan Mičel sa 31 poenom.

Njujork sada čeka protivnika iz Zapadne konferencije, gde se u finalu sastaju San Antonio i Oklahoma, a trenutni rezultat je 2:2 u pobedama.

