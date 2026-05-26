Nakon neuspeha u plej-inu Evrolige i polufinalu ABA lige, Saša Obradović je smenjen, a Crvenu zvezdu će do kraja sezone kao trener voditi Milan Tomić.

Koliko god da je bilo dobrih stvari, može da se priča puno o problemima koje je Obradović imao i greškama koje je pravio, a svakako je jedna od najvećih način na koji je postupio sa Donatasom Motiejunasom.

Litvanski centar je stigao na početku sezone kako bi popunio centarsku liniju koja je bila desetkovana povredama i odradio je odličan posao. Bio je važan košarkaš na terenu, ali i van njega, ali je u jednom trenutku potpuno precrtan.

Sve je kulminiralo 21. aprila, na dan kada je Zvezda igrala u Barseloni utakmicu plej-ina.

Ne samo da Motiejunas nije bio u Španiji sa ekipom, već nije bio ni u Beogradu. Prve informacije tada su glasile da je zajedno sa trenerom Virginijusom Mikalauskasom otputovao u Kaunas i da će se vratiti u prestonicu Srbije kada i ostatak ekipe.

Međutim, do povratka nije došlo. Uzimajući u obzir to koliko je bio važan za svlačionicu, bio je jedan od ključnih šrafova u ekipi sa Malog Kalemegdana, a od 22. marta nije igrao.

Sada je poznato i gde je, kao i šta radi Litvanac.

Donatas Motejunas na treningu u Kaunasu

Motiejunas je i dalje u Kaunasu, zajedno sa pomenutim Mikalauskasom, a u hali Žalgirisa trenira individualno sa svojim trenerom i Dariusom Sirtautasom.

Poznato je da Motiejunas ima radnu etiku na visokom nivou, a očigledno je da se iskusni košarkaš sprema za naredne izazove.

