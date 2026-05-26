Podgoričani su na domaćem terenu pobedili Dubai rezultatom 91:90 iako su imali solidnu prednost u samoj završnici.

Budućnost je imala šest poena prednosti, ali je Mfiondu Kabengele vezao pet brzih poena. Domaćin potom nije iskoristio svoj poslednji napad, pa je Dubaiju ostalo 14 sekundi.

Mekinli Rajt je u isteku napada loptu prosledio Džastinu Andersonu koji je promašio šut za tri poena.

Majstorica će biti odigrana u četvrtak, Dubai će biti domaćin, ali još uvek nije potvrđeno gde će utakmica biti odigrana.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Budućnost - Dubai:

