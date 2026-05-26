PARTIZAN U OZBILJNOM PROBLEMU! Crno-belima odbijen zahtev - situacija pred završne bitke za trofej nije dobra!
KK Partizan nalazi se u ozbiljnom problemu pred fajnal-for Košarkaške lige Srbije.
Čelnici takmičenja odbili su zahtev crno-belih za zamenu do dva stranca pred početak završnog turnira u Nišu (29. do 31. maj), saznaje Mozzart Sport.
Partizan je u ponedeljak poslao zahtev da zameni dva stranca zbog problema sa povredama Šejka Mitona i Nika Kalatesa, a odgovor KLS bio je jasan - propozicije i pravila takmičenja ne mogu menjati neposredno pred početak završnog turnira.
Zato će Partizan biti oslabljen na završnom turniru, Šejk Milton skoro sigurno neće igrati, a pod velikim znakom pitanja je i Nik Kalates.
Od prijavljenih stranaca tu su još i Karlik Džons i Bruno Fernando.
Partizan u polufinalu igra protiv FMP Železnika 29. maja u Čariu, dok se Crvena zvezda sastaje sa Spartakom iz Subotice. Pobednici polufinalnih mečeva igraju finale 31. maja.
Šta vi mislite, ko će osvojiti KLS? Pišite nam u komentarima...
Kurir Sport / Mozzart Sport
BONUS VIDEO: