Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

KK Partizan nalazi se u ozbiljnom problemu pred fajnal-for Košarkaške lige Srbije.

Partizan je u ponedeljak poslao zahtev da zameni dva stranca zbog problema sa povredama Šejka Mitona i Nika Kalatesa, a odgovor KLS bio je jasan - propozicije i pravila takmičenja ne mogu menjati neposredno pred početak završnog turnira.

Zato će Partizan biti oslabljen na završnom turniru, Šejk Milton skoro sigurno neće igrati, a pod velikim znakom pitanja je i Nik Kalates.

1/7 Vidi galeriju Nik Kalates u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Printscreen / Instagram / partizanbc

Od prijavljenih stranaca tu su još i Karlik Džons i Bruno Fernando.

Partizan u polufinalu igra protiv FMP Železnika 29. maja u Čariu, dok se Crvena zvezda sastaje sa Spartakom iz Subotice. Pobednici polufinalnih mečeva igraju finale 31. maja.

Šta vi mislite, ko će osvojiti KLS? Pišite nam u komentarima...

Kurir Sport / Mozzart Sport

BONUS VIDEO: