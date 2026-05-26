Već dugo evropski treneri, baš kao i košarkaši, maštaju o odlasku u Ameriku, ali prilično neobično zvuči da je uspešan trener kao što je Stiv Ker, razmatrao dolazak u Evropu.

Kao košarkaš je osvojio četiri šampionskih titula sa Čikagom i jednu sa San Antoniom, a kao trener četiri sa Golden Stejtom.

Na leto 2024. godine je boravio u Parizu gde je kao selektor reprezentacije SAD osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama.

"On i njegova supruga proveli su ceo dan šetajući Parizom i nisu mogli da prestanu da razmišljaju koliko bi bilo lepo živeti u tom gradu i da on možda nastavi trenersku karijeru tamo nakon što napusti NBA", rekao je za Dejvid Kan, predsednik i suosnivač Pariza i bivši NBA izvršni direktor.

Kasnije te nedelje, Kan i Ker su se sastali u Kerovom hotelu. Tokom sastanka, Kan je jasno stavio do znanja da bi mesto glavnog trenera u evroligaškom klubu bilo dostupno ako Ker ikada poželi da pređe.

"Tokom poslednje dve godine, komunicirali smo redovno. Posebno u poslednja dva meseca, jer sam znao da mu ističe ugovor. Pomalo je nezgodno i neobično što ova priča sada izlazi, s obzirom na uspeh koji je naš tim imao u poslednje dve sezone".

Ističe da bi ovakav posao bio i te kako važan, ne samo sa sportske strane.

"Govorimo o Stivu Keru. Njegov dolazak bi imao seizmički uticaj na Pariz i ceo Evroligu".

Na Kanovu žalost, Stiv Ker je sredinom maja potpusao novi, dvogodišnji, ugovor sa Golden Stejtom.

