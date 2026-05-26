Emotivan prizor iz centra Obrenovca dirnuo je mnoge ljubitelje košarke i sporta. Na jednoj zgradi osvanuo je veliki mural posvećen proslavljenom stručnjaku koji je nedavno preminuo, a građani ne kriju emocije zbog načina na koji mu je odata počast.

Impozantni mural nastao je kao znak zahvalnosti i ogromnog poštovanja prema čoveku koji je obeležio istoriju regionalne košarke, stvarao šampione i godinama bio sinonim za disciplinu, borbenost i neverovatnu posvećenost sportu, prenosi RTV Mag.

Duško Vujošević mural
Duško Vujošević mural

Brojni prolaznici zastajkuju kako bi fotografisali umetničko delo, dok se na društvenim mrežama nižu komentari da će uspomena na Vujoševića živeti zauvek kroz generacije igrača i navijača koje je inspirisao.

Duško Vujošević sahranjen uz himnu Partizana