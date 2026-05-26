Emotivan prizor iz centra Obrenovca dirnuo je mnoge ljubitelje košarke i sporta. Na jednoj zgradi osvanuo je veliki mural posvećen proslavljenom stručnjaku koji je nedavno preminuo, a građani ne kriju emocije zbog načina na koji mu je odata počast.

Impozantni mural nastao je kao znak zahvalnosti i ogromnog poštovanja prema čoveku koji je obeležio istoriju regionalne košarke, stvarao šampione i godinama bio sinonim za disciplinu, borbenost i neverovatnu posvećenost sportu, prenosi RTV Mag.

Duško Vujošević mural Foto: RTV Studio MAG

Brojni prolaznici zastajkuju kako bi fotografisali umetničko delo, dok se na društvenim mrežama nižu komentari da će uspomena na Vujoševića živeti zauvek kroz generacije igrača i navijača koje je inspirisao.