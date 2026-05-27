Slušaj vest

As Los Anđeles Lejkersa ovih dana vodi tešku borbu za zajedničko starateljstvo nad devojčicama, a emotivnim objavama na Instagramu raznežio je milione pratilaca širom sveta. Luka je podelio niz fotografija na kojima uživa sa naslednicama kroz igru, šetnje i porodične trenutke, jasno stavljajući do znanja koliko mu znači vreme provedeno sa njima.

Luka Dončić Foto: PrintscreenInstagram

Na fotografijama se vidi potpuno drugačiji Dončić - van parketa, bez reflektora i sportske tenzije. Umesto toga, nasmejan, opušten i posvećen otac koji svaki slobodan trenutak koristi da bude uz svoje mezimice.

Njegove objave izazvale su lavinu reakcija, posebno jer dolaze u trenutku kada traje pravna borba oko starateljstva. Dončić je već javno govorio koliko mu teško pada razdvojenost od dece i poručio da mu je najveća želja da ćerke budu sa njim u SAD tokom NBA sezone.

Luka Dončić Foto: PrintscreenInstagram

"Volim svoje ćerke više od svega. One su mi uvek na prvom mestu" . poručio je slovenački košarkaš, dodajući da sve što radi, radi zbog njihove sreće.

Podsetimo, Dončić je početkom godine potvrdio raskid veridbe sa Anamarijom, a mediji su potom otkrili da je slučaj starateljstva prerastao u ozbiljnu pravnu bitku. Navodno pokušava da izdejstvuje da se postupak ne vodi u Kaliforniji, uz tvrdnju da devojčice tamo nisu stalni rezidenti.