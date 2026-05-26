Detonacija sa Malog Kalemegdana - Miloš Teodosić se vratio u Crvenu zvezdu!

Ovu vest saznaje Meridian Sport, koji u svom tekstu navodi da je Zvezda poslala poziv na adresu legendarnog plejmejkera, koji je razmislio i pružio ruku predsedniku Željku Drčeliću, te će pomoći sportskom sektoru kluba.

Miloš Teodosić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2021 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Printscreen/Paparaco lov, Starsport

Nije navedeno koja će tačno zaduženja Teodosić imati, ali je istaknuto kako je sportski sektor crveno-belih je dobio veliko pojačanje za sezone koje slede, a Valjevac priliku da pomogne voljenom klubu.

Više informacija o ulozi Teodosića trebalo bi da bude poznato posle fajnal-fora Košarkaške lige Srbije koji je na programu ovog vikenda u Nišu.

Kurir Sport / Meridian Sport

