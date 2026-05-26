Slušaj vest

Detonacija sa Malog Kalemegdana - Miloš Teodosić se vratio u Crvenu zvezdu!

Ovu vest saznaje Meridian Sport, koji u svom tekstu navodi da je Zvezda poslala poziv na adresu legendarnog plejmejkera, koji je razmislio i pružio ruku predsedniku Željku Drčeliću, te će pomoći sportskom sektoru kluba.

Miloš Teodosić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2021 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Printscreen/Paparaco lov, Starsport

Nije navedeno koja će tačno zaduženja Teodosić imati, ali je istaknuto kako je sportski sektor crveno-belih je dobio veliko pojačanje za sezone koje slede, a Valjevac priliku da pomogne voljenom klubu.

Više informacija o ulozi Teodosića trebalo bi da bude poznato posle fajnal-fora Košarkaške lige Srbije koji je na programu ovog vikenda u Nišu.

Kurir Sport / Meridian Sport

Ne propustiteKošarkaVASILJEVIĆ "OUT"? POSLE VELIKOG NEUSPEHA SLEDI POTPUNI REMONT! Zvezda menja sve pred novu sezonu! Legenda se vraća na Mali Kalemegdan?
Nemanja Vasiljević odlazi iz Crvene zvezde?
KošarkaBOMBA! Milos Teodosić u Crvenoj zvezdi?!
teodosic.jpg
Košarka"TO JE SRAMOTA! ZVEZDA JE JEDINSTVEN KLUB..." Nebojša Čović digao glas: Spomenuo Teodosića, Sašu Obradovića, derbi, sudije... Jedan potez mu je POSEBNO ZASMETAO
Čović u razgovoru sa Željkom Drčelićem
KošarkaMILOŠ TEODOSIĆ NIJE BIO KOŠARKAŠ, VEĆ UMETNIK! On je kao Pele ili Maradona...
Miloš Teodosić i Kostas Slukas

 BONUS VIDEO:

00:14
Najbolje dodavanje u istoriji Miloš Teodosić Izvor: CNBC