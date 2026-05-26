Nastavlja se haos u Košarkaškoj ligi Srbije.

Pošto su čelnici KLS odbili zahtev Partizana za naknadnu zamenu licenci za dva stranca (povređeni Šejk Milton i Nik Kalates), klub iz Humske uputio je novi zvaničan dopis rukovodstvu takmičenja, u kojem ističu da je dozvoljeno da se pravila prekrše u slučaju Crvene zvezde koja je zamenila trenera jer je Saša Obradović počeo takmičenje, a nastavlja ga Milan Tomić.

Ovu informaciju doneo je Mozzart Sport koji navodi kako crno-beli smatraju da bi njihov zahtev morao da se uvaži zbog slučaja večitog rivala.

Partizan ukazuje na to da je KLS istog dana kada je odbio njihov zahtev, tačnije 25. maja, odobrio promenu na licencnom spisku Crvene zvezde. Prema tvrdnjama crno-belih, sa zvaničnog spiska večitog rivala uklonjen je dosadašnji šef stručnog štaba Saša Obradović, a na njegovo mesto je upisan Milan Tomić, koji se prethodno nije nalazio na listi prijavljenih članova za drugi deo takmičenja

Partizan ističe selektivnu primenu pravila od strane KLS, te nema dileme da nam burni dani tek slede.

Crno-beli u polufinalu završnog turnira Košarkaške lige Srbije igraju protiv FMP Železnika 29. maja u Čariu, dok se Crvena zvezda sastaje sa Spartakom iz Subotice. Pobednici polufinalnih mečeva igraju finale 31. maja u Nišu.

