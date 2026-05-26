Aris iz Soluna krenuo je u ozbiljnu rekonstrukciju sa ambicijom da u narednim godinama napravi tim sposoban da se umeša u borbu sa najvećim evropskim klubovima.

Novi projekat predvodi Nikos Zisis, koji je preuzeo ulogu čoveka zaduženog za sportski sektor i već radi na sklapanju ambicioznog sastava za budućnost.

Vasilis Spanulis

Posle pokušaja da angažuju Bogdana Karaičića, kao i pregovora sa Igorom Miličićem, čelnici Arisa sada su svu pažnju usmerili ka Vasilisu Spanulisu.

Kako prenosi grčka Gazeta, Spanulis je označen kao apsolutni prioritet kluba iz Soluna. Zisis je već obavio razgovor sa nekadašnjim saigračem iz reprezentacije Grčke, a Aris je spreman da sačeka njegov odgovor još desetak dana.

U klubu veruju da bi upravo Spanulis mogao da bude ključna figura projekta kojim žele povratak na veliku evropsku scenu. Navodno je spreman budžet veći od deset miliona evra, što dovoljno govori o ambicijama Arisa pred narednu sezonu.

Ipak, Spanulis trenutno ima i druge opcije, pošto su klubovi iz Evrolige njegov prioritet nakon rada u Monaku, pa ostaje da se vidi da li će prihvatiti poziv iz Soluna.

