Kako je saopštio Košarkaški savez, na spisku su: Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović i Nenad Nerandžić.

"Trenutno smo u poslednjoj fazi priprema za Svetsko prvenstvo. Ove nedelje očekuju nas još dva intenzivnija treninga, tokom kojih ćemo dodatno raditi na igri i taktičkoj pripremi za prve protivnike na prvenstvu. Igrači se nalaze u dobroj takmičarskoj formi, što potvrđuju i rezultati ostvareni na klupskim turnirima Masters serije", rekao je Ždero za sajt Saveza.

Svetsko prvenstvo održaće se od 1. do 7. juna u glavnom gradu Poljske.

Srbija će takmičenje u grupnoj fazi početi 1. juna utakmicama protiv Madagaskara i aktuelnog šampiona Španije, dok su 3. juna na programu dueli protiv Australije i Austrije.

"Na Svetskom prvenstvu nas očekuje veoma jaka grupa. Već prvog takmičarskog dana, u poslednjoj utakmici dana, igraćemo protiv aktuelnog svetskog šampiona Španije. Pre toga nas očekuje duel sa selekcijom Madagaskara, dok su u grupi još i bivši evropski šampioni Austrija, kao i Australija, koja je osvajala Azijska prvenstva", naveo je selektor.

Plasman u četvrtfinale izboriće najuspešnije ekipe iz svake grupe, eliminaciona faza počinje 6. juna, a borbe za medalje zakazane su za 7. jun.

"Svesni smo kvaliteta grupe i izazova koji nas očekuju, zato ćemo ići korak po korak, utakmicu po utakmicu, maksimalno fokusirani na svakog protivnika. Verujemo u svoj rad i nadamo se da ćemo stići do same završnice i borbe za medalju", dodao je Ždero.

Srbija je do sada šest puta bila šampion sveta, dok je na prethodnom prvenstvu osvojila bronzanu medalju.

Reprezentacija Srbije u Varšavu putuje sa prvog mesta na FIBA 3x3 rang-listi.

(Beta)