Slušaj vest

Oklahoma je odgovorila šampionski kada je bilo najpotrebnije!

Posle debakla i samo 82 ubačena poena u četvrtom meču, Tanderi su eksplodirali pred svojim navijačima i pregazili San Antonio sa 127:114 za vođstvo od 3:2 u finalu Zapadne konferencije NBA lige.

Naravno, u centru pažnje bio je MVP lige Šej Gildžes-Aleksander. Kanađanin je ubacio 32 poena, ali ovo nije bilo njegovo klasično šutersko veče. Posle očajnog starta i nekoliko promašaja, Šej je promenio pristup i bukvalno izluđivao odbranu Sparsa iznuđivanjem faulova - čak 16 poena dao je sa linije za slobodna bacanja!

1/5 Vidi galeriju Peta utakmica finala Zapadne konferencije, Oklahoma - San Antonio Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Na drugoj strani, Viktor Vembanjama potpuno je podbacio! Francusko čudo od 224 centimetra završilo je meč sa 20 poena, ali uz katastrofalan šut iz igre 4/15. Još neverovatnije zvuči podatak da je tokom prvog poluvremena uhvatio samo jedan skok! Oklahoma ga je zatvorila sa svih strana i naterala da izgleda potpuno nemoćno.

Dok su Sparsi pokušavali da prežive preko Stefon Kasla, koji je ubacio 24 poena, Oklahoma je do pobede stigla zahvaljujući mnogo širioj rotaciji. Aleks Karuzo je eksplodirao sa klupe i ubacio 22 poena uz šest asistencija, Čet Holmgren dominirao je sa 16 poena i 11 skokova, dok je Ajzea Hartenštajn vodio rat pod obručima sa 12 poena i čak 15 uhvaćenih lopti.

Posebno brutalna bila je druga četvrtina. Oklahoma je tada ubacila čak 40 poena i potpuno slomila odbranu Sparsa, koja je samo dva dana ranije izgledala neprobojno. Tanderi su početkom treće deonice već imali ogromnih +20, a iako je San Antonio uspeo da priđe na minus osam, potpuni preokret nikada nije bio realan.

Meč su obeležile i velike sudijske kontroverze. Sparsi su besneli zbog nekoliko spornih odluka u finišu treće četvrtine, uključujući situaciju kada je Kejson Volas očigledno dirao loptu iznad obruča posle pokušaja Luka Korneta. Trener San Antonija Mič Džonson pokušao je da traži čelendž, ali su ga sudije ignorisale, pa je zaradio i tehničku grešku zbog protesta.

Oklahoma je sada na samo jednu pobedu od velikog NBA finala, gde već čeka ekipa Njujork Niksa. Šesta utakmica igra se u Teksasu, a Sparsi više nemaju pravo na grešku. Ako prežive, majstorica se vraća u Oklahoma Siti.

Jedno je sigurno – posle ove utakmice pritisak je potpuno na Vembanjami i Spursima.