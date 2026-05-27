Slušaj vest

Odlazak Kodi Milera-Mekintajera iz Crvena zvezda teško je pao navijačima crveno-belih, ali niko nije ostao toliko slomljen kao mali Vuk, dečak koji je u plejmejkeru Zvezde video svog najvećeg heroja.

Mladi navijač, poznat među zvezdašima kao "Mali vuk", mesecima je gradio posebno prijateljstvo sa Kodijem. Njihova priča dirnula je mnoge još na početku sezone, kada je dečak svom idolu poklonio personalizovane patike. Od tada je nastala prava emotivna veza između košarkaša i njegovog najmlađeg fana.

Koliko je odnos bio iskren pokazuje i činjenica da je Mekintajer čak dolazio u Loznicu kako bi gledao utakmice malog Vuka i proveo vreme sa njim van terena.

A sada, kada je gotovo izvesno da Kodi napušta Beograd i prelazi u Olimpijakos, stigao je oproštaj koji je rastužio region.

"Nekad je teško objasniti koliko nekoga zavoliš za tako kratko vreme. Hvala ti za svaki osmeh, svaki trenutak i svu pažnju koju si mi pružio. Uspomene koje smo napravili zauvek ću čuvati. Ovo nije kraj, samo jedno veliko - vidimo se opet", napisao je mali Vuk u emotivnoj poruci upućenoj svom idolu.

Navijači Zvezde odmah su zatrpali društvene mreže komentarima, a mnogi priznaju da ih je upravo ova poruka najviše pogodila u celoj priči oko Kodijevog odlaska.

Jer nekada košarka nije samo igra. Nekada je dovoljno jedno prijateljstvo da osvoji srca cele tribine.