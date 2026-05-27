Trener košarkaša Boston Seltiksa Džo Mazula proglašen je prošle noći za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025/26.

Mazula je vodio Seltikse do drugog mesta u Istočnoj konferenciji, uprkos tome što su veći deo sezone igrali bez povređenog Džejsona Tejtuma i nakon odlaska igrača kao što su Al Horford, Kristaps Porzingis i Džru Holidej.

Trener Seltiksa, 37-godišnji Mazula najmlađi je dobitnik ove nagrade od Fila Džonsona 1975. godine. On je, takođe, postao četvrti trener Bostona koji je osvojio ovo priznanje, posle Reda Ojerbaha, Toma Hajnsona i Bila Fiča.

Mazula je pre nekoliko meseci, upitan o mogućnosti osvajanja ove nagade, rekao da mu ne treba.

"Mislim da je to glupa nagrada", rekao je Mazula u martu.

On je to izjavio jer smatra da bi to trebalo da bude nagrada za ceo stručni štab, a ne za trenera. To je ponovio i prošle noći nakon što mu je uručeno priznanje.

"Duge noći, putovanja, planovi igre, toliko toga je potrebno da bi se pobedila jedna utakmica. Počinje od igrača, ali ide do celog stručnog štaba. Osećam se loše što nisu ovde, ali sam zauvek dužan svim momcima u timu, koji odvajaju svoje vreme da bi nam dali šansu da pobeđujemo", rekao je on.

Mazula je u glasanju za najboljeg trenera iza sebe ostavio trenera Detroita Džej Bi Bikerstafa iz Detroit Pistonsa i Miča Džonsona iz San Antonio Sparsa.

Ova nagrada se zasniva samo na rezultatima iz regularnog dela sezone. Glasovi žirija od 100 novinara koji prate NBA ligu predati su tokom plej-in turnira, koji je odigran pre više od mesec dana.

Beta