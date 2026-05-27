Argentinska policija uhapsila je dvojicu čileanskih državljanina osumnjičenih da su deo bande koja je organizovala provale u domove poznatih sportista, uključujući zvezde iz NBA i NFL lige.

Oni su uhapšeni na autobuskoj stanici u Buenos Ajresu, potvrdila je argentinska federalna policija.

Dvojica pritvorenih, čiji identitet nije objavljen, ostali su u pritvoru čekajući postupak ekstradicije koji su zahtevale Sjedinjene Američke Države.

Prema lokalnoj policiji, oni su bili deo kriminalne grupe koja je ciljala domove istaknutih sportista u SAD i Argentini, uključujući zvezde NFL-a Patrika Mahomsa i Trevisa Kelsija i bivšeg tenisera Huana Martina del Potra.

Mete su takođe bili i domovi NBA košarkaša Luke Dončića i Majka Konlija. Slovenačkom superstaru je navodno ukraden nakit u vrednosti od 30.000 dolara.

Dončić u dresu Lejkersa Foto: Sean Gardner / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

NFL liga je 2024. godine izdala upozorenje timovima i sindikatu igrača nakon provala u domove Mahomsa i Kelsija.

Po navodima FBI, organizovane kriminalne grupe iz Južne Amerike koristile su javno dostupne informacije i društvene medije kako bi pratile navike i putovanja sportista.  Grupe su koristile tehnologiju koja im je omogućavala da zaobiđu alarmne sisteme, blokiraju bežične internet veze i onemoguće uređaje, prekriju bezbednosne kamere i sakriju svoj identitet.

Nakit, milioni dolara u gotovini, trofeji i medalje bili su među predmetima ukradenim iz kuća dok su sportisti bili van grada.  U februaru je sedam čileanskih državljana optuženo na saveznom sudu na Floridi za zaveru za transport ukradene imovine preko državnih granica, što nosi maksimalnu kaznu od deset godina zatvora.

Beta

