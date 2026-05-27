LUKA VILDOZA I MILICA TASIĆ POSTALI RODITELJI! Argentinac prešao u pravoslavlje, pa sinu dali ovo ime... (FOTO)
Argentinski košarkaš Luka Vildoza i srpska odbojkašica Milica Tasić postali su roditelji sina kojem su dali ime Teo. Radosne vesti prvo je podelio Virtus iz Bolonje, klub za koji Vildoza nastupa, objavivši emotivnu fotografiju iz porodilišta na kojoj ponosni mama i tata drže naslednika u naručju.
Vest je momentalno odjeknula regionom, posebno među navijačima Crvene zvezde, jer je upravo u Beogradu počela romansa sportskog para o kojoj se godinama priča. Vildoza i Milica upoznali su se dok je argentinski plejmejker nosio crveno-beli dres, a ljubav je ubrzo postala jedna od najpraćenijih na domaćoj sportskoj sceni.
Njih dvoje su prošle godine svoju vezu krunisali brakom u Hramu Svetog Save, a posebnu pažnju tada je izazvala činjenica da je Vildoza prešao u pravoslavlje kako bi venčanje bilo održano po srpskim običajima. Svadba je okupila veliki broj poznatih sportista, a snimci sa veselja danima su kružili društvenim mrežama.
Da u njihov dom stiže prinova, par je otkrio pre nekoliko meseci emotivnom objavom na Instagramu, kada su sa pratiocima podelili da čekaju dečaka. „Mama i tata jedva čekaju da te upoznaju“, napisali su tada uz fotografije koje su raznežile fanove.