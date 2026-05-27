Slušaj vest

Argentinski košarkaš Luka Vildoza i srpska odbojkašica Milica Tasić postali su roditelji sina kojem su dali ime Teo. Radosne vesti prvo je podelio Virtus iz Bolonje, klub za koji Vildoza nastupa, objavivši emotivnu fotografiju iz porodilišta na kojoj ponosni mama i tata drže naslednika u naručju.

Luka Vildoza Milica Tasić dobili sina Tea Foto: PrintscreenInstagram

Vest je momentalno odjeknula regionom, posebno među navijačima Crvene zvezde, jer je upravo u Beogradu počela romansa sportskog para o kojoj se godinama priča. Vildoza i Milica upoznali su se dok je argentinski plejmejker nosio crveno-beli dres, a ljubav je ubrzo postala jedna od najpraćenijih na domaćoj sportskoj sceni.

1/7 Vidi galeriju Milica Tasić i Luka Vildoza Foto: PrintscreenInstagram/milicatasic12, Printscreen/Instagram/bab, Screenshot

Da u njihov dom stiže prinova, par je otkrio pre nekoliko meseci emotivnom objavom na Instagramu, kada su sa pratiocima podelili da čekaju dečaka. „Mama i tata jedva čekaju da te upoznaju“, napisali su tada uz fotografije koje su raznežile fanove.