Slušaj vest

Argentinski košarkaš Luka Vildoza i srpska odbojkašica Milica Tasić postali su roditelji sina kojem su dali ime Teo. Radosne vesti prvo je podelio Virtus iz Bolonje, klub za koji Vildoza nastupa, objavivši emotivnu fotografiju iz porodilišta na kojoj ponosni mama i tata drže naslednika u naručju.

Luka Vildoza Milica Tasić dobili sina Tea
Luka Vildoza Milica Tasić dobili sina Tea Foto: PrintscreenInstagram

Vest je momentalno odjeknula regionom, posebno među navijačima Crvene zvezde, jer je upravo u Beogradu počela romansa sportskog para o kojoj se godinama priča. Vildoza i Milica upoznali su se dok je argentinski plejmejker nosio crveno-beli dres, a ljubav je ubrzo postala jedna od najpraćenijih na domaćoj sportskoj sceni.

Milica Tasić i Luka Vildoza Foto: PrintscreenInstagram/milicatasic12, Printscreen/Instagram/bab, Screenshot

Njih dvoje su prošle godine svoju vezu krunisali brakom u Hramu Svetog Save, a posebnu pažnju tada je izazvala činjenica da je Vildoza prešao u pravoslavlje kako bi venčanje bilo održano po srpskim običajima. Svadba je okupila veliki broj poznatih sportista, a snimci sa veselja danima su kružili društvenim mrežama.

Da u njihov dom stiže prinova, par je otkrio pre nekoliko meseci emotivnom objavom na Instagramu, kada su sa pratiocima podelili da čekaju dečaka. „Mama i tata jedva čekaju da te upoznaju“, napisali su tada uz fotografije koje su raznežile fanove.

Ne propustiteKošarkaMILICA TASIĆ POKAZALA TRUDNIČKI STOMAK! Luka Vildoza pozira pored nje u liftu, ova fotka je raznežila sve njihove fanove - beba uskoro stiže! FOTO
Luka Vildoza i Milica Tasić
EvroligaKURIR U ARENI! Usnimili smo Milicu Tasić među navijačima Zvezde - evo da li se radovala pobedi crveno-belih
Milica Tasić
KošarkaPODNETA TUŽBA PROTIV VILDOZE I MILICE! Argentinac i Srpkinja upadaju u ozbiljne probleme zbog fizičkog napada na doktorku
Luka Vildoza i Milica Tasić
KošarkaEVO KAKO JE IZGLEDALA MILICA VILDOZA U TRENUTKU HAPŠENJA! Jedan detalj posebno privlači pažnju, srpska odbojkašica nije ni slutila da će završiti u pritvoru!
milica-tasic-2.jpg

00:45
Luka Vildoza, krstenje u Hramu Svetog Save Izvor: Instagram