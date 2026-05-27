KLS ODGOVORIO PARTIZANU: Menjanje igrača i trenera nije isto!
Haos pred fajnal-for Košarkaške lige Srbije se nastavlja.
Sve je počelo zahtevom KK Partizan da zameni povređene strance koji su na spisku igrača planiranih za završni turnir, a zatim i odbijanjem tog zahteva od strane čelnika KLS.
Usledio je odgovor crno-belih - kako Zvezda može da zameni trenera, a Partizan ne može igrače, a zatim i odgovor na odgovor. Čelnici Košarkaške lige Srbije dodatno su pojasnili situaciju za portal Mozzart Sport i istakli su da postoji pravna razlika između statusa igrača i članova stručnog štaba na licencnim spiskovima.
Prema propozicijama takmičenja, pravilniku o takmičenju i pravilniku o licenciranju igrača, striktni rokovi i zabrane naknadnih promena odnose se isključivo na takmičare, odnosno igrače.
Sa druge strane, šef stručnog štaba, pomoćni treneri, službeni predstavnici i ostalo osoblje imaju status službenih lica, a ne takmičara. Shodno tome, pravila lige dozvoljavaju klubovima da promene trenera i ostala službena lica u bilo kom trenutku sezone i bez ograničenja u broju izmena, pod uslovom da su ispunjeni administrativni kriterijumi. Ti kriterijumi podrazumevaju da novo službeno lice poseduje odgovarajuću licencu, da se ne prekorači dozvoljena kvota na spisku i da je uplaćena predviđena taksa za izdavanje trenerske licence.
Dakle, Crvena zvezda je po pravilniku zamenila trenera, dok je po pravilniku i zahtev Partizana odbijen.
Nema dileme da je ovo dodatno zapalilo vatru između klubova pred fajnal-for koji će se ovog vikenda održati u Nišu.
Kurir Sport / Mozzart Sport
