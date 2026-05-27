Evropska košarka mogla bi uskoro da dobije novi superprojekat, a u centru cele priče nalaze se Luka Dončić i Aleksandar Đorđević!

Italijani tvrde da se u Rimu sprema ozbiljna košarkaška revolucija povezana sa planovima za buduću NBA Evropu, dok je legendarni "Sale Nacionale" prvi pik za trenera tima koji bi mogao da uzdrma evropsku scenu.

Kako piše italijanska “La Gazeta delo Sport”, Đorđević ima ogromnu podršku Dončića i označen je kao idealan čovek za klupu novog rimskog kluba koji bi u narednim godinama mogao da postane ozbiljna sila evropske košarke.

Iza cele priče stoji američka investiciona grupa koja je već preuzela sportska prava Kremone, dok se završetak kompletnog posla smatra čistom formalnošću. Paralelno sa papirologijom već je počelo sklapanje tima i ozbiljne organizacione strukture.

Ali ovo nije običan projekat.

Prema informacijama iz Italije, cela ideja povezana je sa planovima za buduću NBA Europe, o kojoj se sve glasnije priča poslednjih godina. Rim se vidi kao savršeno tržište - veliki grad, ogromna istorija i potencijal da postane centar evropske košarke.

Veliku ulogu u projektu ima i Doni Nelson, čovek iz NBA sveta koji godinama sarađuje sa Dončićem, dok će u sklapanju ekipe pomagati i poznati litvanski košarkaš Rimantas Kaukenas.

Tu je i Roberto Karmenati, dugogodišnji skaut Dalas Maveriksa, što dodatno pojačava vezu sa Dončićevim okruženjem.

Plan je da novi klub prve utakmice igra u čuvenom Palasportu, a kasnije bi trebalo da se preseli u renovirani Foro Italiko, koji bi postao prava moderna košarkaška arena.

Ako se sve realizuje kako je zamišljeno, Evropa bi mogla da dobije novog košarkaškog giganta - sa Dončićem u pozadini i Sašom Đorđevićem na klupi!

Serhio Ljulj i Luka Dončić slave trojku na Real Madrid Crvena zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot