Legendarni as Partizana i naše reprezentacije, Miroslav Mića Berić, brutalno je isprozivao Čimu Monekea posle eliminacije Zvezde u polufinalu ABA lige!

Nekadašnji kapiten KK Partizan opleo je po Nigerijcu zbog izjava u kojima je kritikovao igru crveno-belih i rad bivšeg trenera Saše Obradovića.

Beriću je posebno zasmetalo što Moneke, prema njegovom mišljenju, nije preuzeo odgovornost za loš završetak sezone, već je krivicu prebacio na sistem igre.

"Ako priča tako, ja bih kontrapitanje. Dobro, zar nisi rekao da ćeš da budeš na Fajnal foru? Posle neke euforije rekao si mi idemo sigurno, jednoj voditeljki je rekao ja sam sigurno tamo, ne znam za tebe. To je bilo nekoliko puta, upravo od njega. Kako sad odjednom nemaš identitet, a bio si na Fajnal foru, u tom trenutku je Zvezda tako izgledala", rekao je Berić u podkastu "Pick and Roll".

Tu se nije zaustavio.

"To znači prijatelju samo ja, pa ja. A gde si ti bio kad je bilo bitno? Čovek je definitivno potvrdio da je jutjuber. On nije veliki igrač. On je dobar igrač, ima to, ali u kompletu, meni je on veliko razočaranje", poručio je bivši reprezentativac Srbije.

Berić smatra da bi igrači prvo morali da pogledaju sebe pre nego što krenu sa kritikama.

"Samo ja, pun sebe i sada kada ne preuzimaš odgovornost, nego nemamo identitet. Znaš, više lopti sam trebao ja da imam. Što nisi rešio, gde si bio protiv Barcelone, gde si bio protiv Partizana? Čoveče bre, previše ja, pa ja. Je li može neko da kaže ljudi, prvo od nas da krenemo. Pričaš kada nešto uradiš. Ti do sada u karijeri nisi ništa uradio. Voli da je u centru pažnje", zaključio je Berić.