Nije prvi april, nije šala.

Gazda Panatinaikosa Dimitris Janakopulos poznat je po raznim "ludorijama", ali nema dileme da je sada "obrnuo igricu".

Dimitris Janakopulos

 Njegov košarkaški klub se pohvalio da je angažovao ljude koji će obaviti dezinfekciju i biološko čišćenje dvorane "OAKA", odnosno "Telekom centra", kako se zvanično zove.

Naravno, reč je o potezu koji dolazi posle boravka navijača Olimpijakosa u pomenutoj hali, gde je minulog vikenda njihov tim osvojio trofej Evrolige.

"Proces dezinfekcije i biološkog čišćenja u prostorijama i na tribinama OAKA arene je završen, tako da je sve spremno da ponovo dočeka prijatelje Panatinaikosa", objavili su „zeleni“.

Panatinaikos u četvrtak dočekuje PAOK u prvoj utakmici polufinalne serije grčkog prvenstva.

"OAKA" hala je otvorena 1994. godine i deo je Atinskog olimpijskog sportskog kompleksa. Košarkaški klub Panatinaikos je 2023. godine potpisao sporazum sa grčkom državom za 49-godišnju koncesiju na ovaj objekat. Klub je tako postao jedini korisnik i obavezao se za upravljanje dvorane preko kompanije koja je u vlasništvu Dimitrisa Janakopulosa.

Janakopulos je u avgustu 2025. godine sa grčkom filijalom Dojče telekoma za rebrendiranje celokupnog objekta kao Telekom centar Atina na pet godina.

Dimitris Janakopulos, vlasnik Panatinaikosa