Lebron Džejms drži celu NBA ligu u neizvesnosti! Dok traje velika borba za titulu, iza zatvorenih vrata vode se pregovori koji bi mogli da promene budućnost Los Anđeles Lejkersa. "Kralju" je istekao ugovor, a prvi put posle dugo vremena niko sa sigurnošću ne može da kaže gde će nastaviti karijeru!

Lebron želi jasne odgovore – i to odmah! Prema pisanju američkih medija, on traži objašnjenje zbog čega Lejkersi ne planiraju da mu ponude maksimalan ugovor, ali i kakav tim žele da grade oko njega i Luke Dončića.

1/9 Vidi galeriju Lebron Džejms

NBA insajder Brajan Vindhorst otkrio je šta se zapravo krije iza pregovora:

"Oni hoće da Lejkersi objasne zašto neće da daju maksimalan ugovor kao i koje će to igrače pojuriti sa novcem koji bi uštedeli".

Iako je zagazio u 42. godinu, Lebron i dalje igra na nestvarnom nivou i ne planira da pristane na drastično smanjenje plate. Jasno je da Lejkersi žele finansijsku fleksibilnost kako bi dodatno pojačali roster, ali pitanje je da li će Džejms prihvatiti da bude taj koji će podneti najveću žrtvu.

Amerikanci već spekulišu o mogućem rastanku koji bi uzdrmao celu ligu! Pominjao se čak i povratak u Klivlend, ali Vindhorst smatra da je ta opcija gotovo nemoguća.

"Kavsi danas mogu da potpišu Lebrona za 3.000.000 dolara. On je ove sezone zaradio 54.000.000. Koliko ja znam, Džejms nije spreman da pristane na toliko smanjenje", poručio je poznati novinar.

Jedno je sigurno – naredni potez Lebrona Džejmsa mogao bi da promeni kompletnu sliku NBA lige!