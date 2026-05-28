Adam Silver sprema revoluciju u NBA ligi, a mnogi veruju da je upravo Šej Gildžus-Aleksander glavni razlog za to! Prvi čovek najjače košarkaške lige sveta potvrdio je da će uskoro biti uvedena veštačka inteligencija kako bi se smanjile kontroverze oko sudijskih odluka i “glume” igrača na parketu.

Dok Oklahoma vodi 3:2 protiv San Antonija u finalu Zapadne konferencije i nalazi se na korak od velikog finala, u centru pažnje ponovo je MVP lige Šej Gildžus-Aleksander. Sjajni bek dominira, ali ga sve češće prozivaju zbog načina na koji dolazi do slobodnih bacanja. U petom meču serije ubacio je 32 poena, a čak polovinu sa linije penala – pogodio je 16 od 17 slobodnih bacanja!

San Antonio Spars - Oklahoma Siti Tander 108:123, treća utakmica

Zbog svega toga NBA ozbiljno razmatra tehnološku revoluciju.

"Postoji razlika između prodavanja faula i čistog flopinga kada pokušavate da prevarite sudije. Igrači koriste kontakt, padaju, ali nije svaki kontakt simuliranje", objasnio je Silver.

Komesar NBA lige otkrio je da liga već radi na sistemu sličnom "oko sokolovom" iz tenisa, koji bi uz pomoć kamera i veštačke inteligencije donosio automatske odluke u pojedinim situacijama.

"Kao što tenis ima “Hawk-Eye”, tako ćemo i mi imati sistem koji će odmah pokazati ko je poslednji dirao loptu ili šta se tačno dogodilo. Kamere će biti veoma blizu terena i eliminisaće subjektivne procene u određenim situacijama. Odluka će biti automatska i igra će se odmah nastavljati", poručio je Silver.

Ipak, naglasio je da sudije neće nestati sa NBA parketa.

"Kamera ne može da proceni jačinu kontakta i osećaj igre. To i dalje mora da ostane posao sudija", zaključio je prvi čovek NBA lige.

Jasno je da NBA želi da stane na kraj sve češćim kritikama zbog "iznuđenih" faulova, a mnogi navijači već tvrde da je upravo Šej svojim stilom igre ubrzao dolazak veštačke inteligencije u najjaču ligu sveta.