Andrej Stojaković doneo je odluku koja je odjeknula među NBA skautima - sin legendarnog Peđe Stojakovića povukao se sa NBA drafta 2026. godine!

Iako je učestvovao u predraft procesu i ozbiljno razmatrao prelazak među profesionalce, talentovani bek procenio je da još nije vreme za najveću scenu. Umesto NBA lige, Andrej će se vratiti na Univerzitet Ilinois i odigrati još jednu sezonu u NCAA šampionatu.

Mladi košarkaš tokom "NBA Kombajna" nije krio koliko veruje u projekat svog tima i ambicije koje Ilinois ima u narednoj sezoni.

"Cilj je Fajnal for, a zatim i borba za titulu. Osećam da imamo nešto posebno i zato želim da donesem najbolju odluku za svoju budućnost", rekao je Stojaković.

Andrej je prošle sezone pokazao veliki potencijal. Posle dolaska iz Kalifornije beležio je prosečno 13,5 poena, 3,2 skoka i 4,5 asistencija po utakmici, a posebno je skrenuo pažnju sposobnošću da igra na više pozicija u spoljnoj liniji.

Ipak, američki analitičari smatraju da još postoji prostor za napredak, pre svega u šutu za tri poena i kontinuitetu igre, zbog čega bi mu dodatna godina na koledžu mogla drastično da podigne vrednost pred draft 2027.

"Još jedna sezona pomoći će mi da pokažem koliko mogu. Ove godine sam dokazao da mogu da se prilagodim različitim ulogama i da utičem na igru čak i kada lopta nije stalno kod mene", poručio je Andrej.

U većini projekcija za ovogodišnji draft Stojaković je bio viđen kao izbor druge runde, ali bi ozbiljan iskorak naredne sezone mogao da ga lansira među najtraženije mlade igrače i potencijalno među prvih 30 pikova.

Sin slavnog Peđe tako je odlučio da ne žuri ka NBA ligi, već da svoj put do najjačeg takmičenja sveta gradi korak po korak.