Slušaj vest

Jovana Nogić nastavlja da oduševljava Amerikance! Srpska reprezentativka još jednom je pokazala da se odlično snalazi u WNBA ligi, a iako njen Finiks nije uspeo da izbegne novi poraz, upravo je ona bila jedna od najsvetlijih tačaka ekipe.

1/5 Vidi galeriju Srpska košarkašica Jovana Nogić u dresu Finiksa. Foto: Ethan Miller / Getty images / Profimedia, Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Finiks je doživeo četvrti uzastopni neuspeh pošto je na gostovanju izgubio od Njujorka rezultatom 84:74, ali je Nogićeva ponovo ostavila odličan utisak. Srpkinja je na parketu provela 14 minuta i za to vreme ubacila devet poena, a sve ih je postigla šutevima van linije 6,75 pogodivši tri trojke iz pet pokušaja. Uz to je dodala dva skoka i jednu asistenciju.

Iako joj je ovo bio meč sa najmanjom minutažom od dolaska u WNBA, Nogić je nastavila niz sjajnih partija i još jednom pokazala da trener ozbiljno može da računa na nju.

Uspešnu noć imale su i ostale srpske košarkašice. Vašington je slavio na gostovanju protiv Sijetla rezultatom 78:64, a Anđela Dugalić je za 16 minuta upisala po dva poena i asistencije, uz tri skoka.

Do pobede je stigao i Toronto, koji je posle efikasnog meča bio bolji od Čikaga sa 111:104. Nikolina Milić je dobila skromnu minutažu, ali je za pet minuta uspela da postigne dva poena i uhvati tri lopte.