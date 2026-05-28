NOĆ SRPKINJA U AMERICI! Jovana ponovo pokazala da je hit u WNBA - trojkama zatrpala koš, Anđela i Nikolina slavile! (VIDEO)
Jovana Nogić nastavlja da oduševljava Amerikance! Srpska reprezentativka još jednom je pokazala da se odlično snalazi u WNBA ligi, a iako njen Finiks nije uspeo da izbegne novi poraz, upravo je ona bila jedna od najsvetlijih tačaka ekipe.
Finiks je doživeo četvrti uzastopni neuspeh pošto je na gostovanju izgubio od Njujorka rezultatom 84:74, ali je Nogićeva ponovo ostavila odličan utisak. Srpkinja je na parketu provela 14 minuta i za to vreme ubacila devet poena, a sve ih je postigla šutevima van linije 6,75 pogodivši tri trojke iz pet pokušaja. Uz to je dodala dva skoka i jednu asistenciju.
Iako joj je ovo bio meč sa najmanjom minutažom od dolaska u WNBA, Nogić je nastavila niz sjajnih partija i još jednom pokazala da trener ozbiljno može da računa na nju.
Uspešnu noć imale su i ostale srpske košarkašice. Vašington je slavio na gostovanju protiv Sijetla rezultatom 78:64, a Anđela Dugalić je za 16 minuta upisala po dva poena i asistencije, uz tri skoka.
Do pobede je stigao i Toronto, koji je posle efikasnog meča bio bolji od Čikaga sa 111:104. Nikolina Milić je dobila skromnu minutažu, ali je za pet minuta uspela da postigne dva poena i uhvati tri lopte.
Srpske košarkašice tako nastavljaju da ostavljaju trag u najjačoj ligi sveta, a posebno pažnju privlači Jovana Nogić, koja iz utakmice u utakmicu pokazuje da bi mogla da postane jedno od najprijatnijih iznenađenja sezone u WNBA.