SRPSKO ČUDO TRESE AMERIKU! NBA skauti poludeli za Milanom, a Srbija prati svaki njegov korak! Ovakav talenat se retko viđa! (VIDEO)
Milan Momčilović, momak srpskih korena koji je imao impresivnu sezonu NCAA ligi, odlukom o nastavku karijere ozbiljno je uzburkao košarkašku javnost preko okeana.
Talentovani krilni igrač odlučio je da povuče prijavu za NBA draft i ostane još jednu sezonu u američkoj koledž košarci, gde ga sada žele najveći programi poput Kentakija, Luivila, Sent Džonsa i Arizone.
Momčilović je prethodnih meseci bio jedno od najzvučnijih imena u NCAA svetu, a američki mediji ga nazivaju jednim od najboljih šutera među mladim igračima u SAD. Na "NBA Kombajnu" dodatno je oduševio skaute, pošto je u pojedinim šuterskim vežbama imao skoro nestvarnih 69 odsto pogođenih šuteva.
Iza njega je brutalna sezona u dresu Ajova Stejta. Momčilović je prosečno beležio gotovo 17 poena po utakmici uz fantastičnih 48,7 odsto šuta za tri poena. Bio je među najubojitijim trojkašima u NCAA ligi, a neke njegove partije izazvale su potpuni delirijum među navijačima.
Sinsinatiju je ubacio 34 poena uz osam trojki, Oklahoma Stejtu 29 poena, dok je protiv Arizone ponovo zatrpao koš sa osam pogođenih šuteva za tri i 28 poena.
Posebno interesantno za domaću javnost jeste činjenica da Momčilović ima srpske korene. Rođen je u američkoj saveznoj državi Viskonsin, u porodici srpskih emigranata koji su tokom devedesetih godina stigli u SAD. Upravo zbog toga njegovo ime već duže vreme pažljivo prate ljudi iz Košarkaškog saveza Srbije.
U srpskoj košarkaškoj javnosti postoji velika nada da bi talentovani šuter jednog dana mogao da obuče dres "Orlova", a u KSS već rade na projektu okupljanja mladih igrača srpskog porekla iz Amerike i njihovom praćenju kroz poseban razvojni program.
Da u reprezentaciji ozbiljno razmišljaju o njemu, potvrdio je i Nemanja Jovanović, član stručnog štaba Srbije i saradnik Dušana Alimpijevića.
“Pratimo Milana Momčilovića i voleli bismo da u budućnosti igra za reprezentaciju Srbije”, poručio je nedavno Jovanović.
Momčilović tako polako postaje jedno od najzanimljivijih imena srpske košarke u Americi, a mnogi veruju da bi naredna sezona mogla potpuno da ga lansira ka NBA ligi i dresu Srbije.