Slušaj vest

Možda ne spada među najpoznatija imena široj publici, ali Džeri Vest je čovek bez koga NBA kakvu danas poznajemo verovatno ne bi ni postojala. Njegov uticaj na najjaču ligu sveta je ogroman i praktično neizbrisiv.

1/6 Vidi galeriju Legendarni košarkaš, trener i košarkaški funkcioner - Džeri Vest. Foto: STEPHEN DUNN / Getty images / Profimedia, Lisa Blumenfeld / Getty images / Profimedia, Image of Sport / Newscom / Profimedia

Rođen je na današnji dan 1938. godine u malom mestu Čelkot u Zapadnoj Virdžiniji, u siromašnoj rudarskoj porodici, gde je košarka bila beg od teškog života.

Kao dečak bio je sitan, mršav i povučen, ali je imao jednu opsesiju - košarku. Toliko je bio posvećen da je često vežbao sam, šutirajući stotine puta dnevno dok ne padne mrak. Taj rad kasnije ga je pretvorio u jednog od najubojitijih bekova svog vremena.

Na koledžu Zapadna Virdžinija postao je prava senzacija. Njegova upornost i hladnokrvnost u završnicama utakmica doneli su mu reputaciju igrača koji “nikada ne promašuje kada je najvažnije”. Upravo tu je i zaradio nadimak "Mr. Clutch" - čovek za odlučujuće trenutke.

Kada je ušao u NBA ligu, postao je simbol Los Anđeles Lejkersa šezdesetih godina i večiti rival Boston Seltiksa. Iako je izgubio više finala nego što je osvojio, njegova individualna briljantnost ostala je upamćena - toliko da je 1969. postao jedini igrač u istoriji NBA koji je proglašen za MVP-ja finala iako je njegov tim izgubio seriju.

Džeri Vest Foto: Historic Collection / Alamy / Profimedia

Ali prava legenda Džerija Vesta počinje tek nakon što je okačio patike o klin. Kao generalni menadžer Lejkersa, napravio je možda i najimpresivniji “drugi život” u sportu. Bio je čovek koji je iz senke stvorio dinastije.

Njegov potpis stoji iza dolaska Šakila O'Nila i Kobija Brajanta, tandema koji je Lejkersima doneo tri uzastopne titule. Kasnije je imao ključnu ulogu i u formiranju modernih supertimova, a njegova ideja da se tim gradi oko zvezda i dubine rostera danas je praktično postala NBA standard.

Zanimljivo, i logo NBA lige navodno je inspirisan njegovim siluetom dok vodi loptu - iako liga to nikada zvanično nije potvrdila, legenda je ostala, a Džeri je u više navrata isticao da od lige nije dobio nikakav novac za pravo korišćenja njegovog lika.

Džeri Vest je tako iz skromnog rudarskog mesta postao simbol perfekcije, takmičarskog duha i košarkaške inteligencije. I kao igrač i kao funkcioner, ostavio je trag koji se i danas oseća u svakoj NBA utakmici.