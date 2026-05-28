VEMBANJAMA RAZBESNEO NBA! Hitna reakcija lige zbog ponašanja francuskog superstara!
Mladi francuski superstar Viktor Vembanjama našao se na udaru lige zbog ponašanja posle bolnog poraza od Tandera, kada je potpuno ignorisao novinare i odbio da govori za medije.
Vembanjama je bio vidno frustriran nakon petog meča polufinala Zapadne konferencije, u kojem je Oklahoma stigla na korak od plasmana u veliko finale. Bes i razočaranje očigledno su preovladali, pa je centar Sparsa odmah posle utakmice napustio teren bez izjave, što u NBA ligi nije prošlo bez reakcije.
Prema navodima ESPN-a, čelnici lige poslali su zvanično upozorenje francuskom košarkašu zbog kršenja pravila o obaveznoj komunikaciji sa medijima. NBA posebno insistira na tome da novinari imaju pristup igračima nakon utakmica, pa ovakvi potezi mogu ozbiljno da koštaju igrače.
Liga je i ranije bila nemilosrdna prema zvezdama koje su ignorisale medije. Džimi Batler i Dilon Bruks su 2023. godine kažnjeni sa po 25.000 dolara upravo zbog sličnog ponašanja, pa nije isključeno da bi i Vembanjama mogao da se suoči sa novčanom kaznom ukoliko se situacija ponovi.
Sve ovo dodatno podiže tenziju pred naredni duel, u kojem će San Antonio pokušati da izbori majstoricu i ostane u borbi za NBA finale. Spursi će pred svojim navijačima igrati meč "biti ili ne biti", a sada je jasno da će sve oči biti uprte upravo u nervoznog Francuza.