Mladi francuski superstar Viktor Vembanjama našao se na udaru lige zbog ponašanja posle bolnog poraza od Tandera, kada je potpuno ignorisao novinare i odbio da govori za medije.

Vembanjama je bio vidno frustriran nakon petog meča polufinala Zapadne konferencije, u kojem je Oklahoma stigla na korak od plasmana u veliko finale. Bes i razočaranje očigledno su preovladali, pa je centar Sparsa odmah posle utakmice napustio teren bez izjave, što u NBA ligi nije prošlo bez reakcije.

Vembanjama Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Prema navodima ESPN-a, čelnici lige poslali su zvanično upozorenje francuskom košarkašu zbog kršenja pravila o obaveznoj komunikaciji sa medijima. NBA posebno insistira na tome da novinari imaju pristup igračima nakon utakmica, pa ovakvi potezi mogu ozbiljno da koštaju igrače.

Liga je i ranije bila nemilosrdna prema zvezdama koje su ignorisale medije. Džimi Batler i Dilon Bruks su 2023. godine kažnjeni sa po 25.000 dolara upravo zbog sličnog ponašanja, pa nije isključeno da bi i Vembanjama mogao da se suoči sa novčanom kaznom ukoliko se situacija ponovi.

Sve ovo dodatno podiže tenziju pred naredni duel, u kojem će San Antonio pokušati da izbori majstoricu i ostane u borbi za NBA finale. Spursi će pred svojim navijačima igrati meč "biti ili ne biti", a sada je jasno da će sve oči biti uprte upravo u nervoznog Francuza.