Proslavljeni srpski košarkaš veruje da je sezona Crvene zvezde neuspešna, a nakon što je smenjen Saša Obradović, otvoreno je govorio o svemu.

"Onako, turbulentna sa usponima i padovima. Po meni neuspeh. Neću o budžetu javno, svi znate koliki je. Normalno da mi smeta, ne meni lično. Očekuješ nešto kada se ulože tolika sredstva. Po meni je ekipa bila spremna za fajnal-for, to je moje mišljenje. Stalno se postavlja pitanje, pričam o Upravi Zvezde koja priča da idemo ili ovo-ono, pa se ništa ne desi. Treba da se nacrta strategija, da se kaže da dovode tog i tog igrača, da dođu neki bolji igrači. Po meni Nvora i Batler zajedno ne mogu da igraju. Pričam u petorci. Ne mogu, ne igraju odbranu. Napadači su fenomenalni, skidam kapu. Nekad moraš malo i odbranu da igraš", rekao je Milan Gurović u emisiji "Dođi na trojku sa Lukom i Kuzmom" na "UNA TV" i dodao:

"Svi mi volimo da poentiramo, možda kroz neki period polako potiskuješ neke defanzivne zadatke koje ti trener nameće. Mora da se igra u oba pravca. Ne moraš da se ubijaš od odbrane, ali treba da budeš pristojan i prisutan", poručio je Gurović i dodao da su "Crvena zvezda i Partizan grobnica za mlade igrače".

Saša Obradović

Ističe Gurović, koji je poznat kao veliki navijač Crvene zvezde za koju je i igrao u dva navrata tokom svoje karijere, problem koji vidi u ekipi sa Malog Kalemegdana i uputio kritiku na način na koji je Obradović vodio utakmice tokom aktuelne sezone.

"Možda Uprava Zvezde želi i misli da ako obezbedi 20 vrhunskih igrača, da će nešto da uradi. Pet igrača plus recimo tri, ne može 12 igrača da bude u rotaciji moderne košarke. Nekoga krene, kao Dobrića recimo, pa ga pošalju na klupu jer je 6. minut i tako misli. Zašto si iskompleksiran kao trener? Daj mu da ubaci 30, neka on bude igrač utakmice, ne ti. Ti si zaslužan isto, ali mu daj da ubaci 30. Svi od osam do 10 poena i to je moje remek-delo. Ajde bre u piiip", završio je Gurović uz osmeh nakon što je izbegao da iskoristi psovku.

