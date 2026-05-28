Slušaj vest

Košarkaši Partizana igraće za titulu u ABA ligi protiv Dubaija.

Dubai je savladao Budućnost u majstorici u Zenici sa 103:77 (25:18, 29:21, 24:19, 25:19).

1/4 Vidi galeriju Dubai - Budućnost 28.5.2026 Foto: Dubai Basketbal

U timu Dubaija, koji je slavio u seriji sa 2:1, Musa je postigao 20 poena, Kabengele i Kaboklo po 13 poena, Bejkon 12, a Anderson i Kamenjaš po 10 poena.

U timu Budućnosti Ferel je postigao 17 poena, Butsijel 15, Megi11, a Morgan 10.

Partizan je, podsetimo, glatko sa 2:0 izbacio Crvenu zvezdu.

Partizan, koji je rekorder lige, pokušaće da osvoji devetu titulu. Dubai se bori za svoj prvi trofej u regionalnoj ligi. Prošle godine Partizan je bio šampion, a Dubai zauzeo treće mesto.

Tim iz Emirata će imati prednost domaćeg terena s obzirom da je bio prvi posle Top 8 faze, ali još uvek nije jasno gde će dočekati Partizan. Dubai je protiv Budućnosti igrao u Zenici posle višenedeljne polemike oko mesta odigravanja utakmica, pošto Podgoričani nisu želeli da putuju u Dubai zbog ratnih igara u Persijskom zalivu.

Finalna serija se igra na tri pobede, a uskoro će biti poznat i raspored utakmica. Serija najverovatnije počinje 4. juna, a moguće je da će Dubai i dalje biti domaćin u Zenici.