Proslavljeni srpski basketaš Dušan Domović Bulut inicijator je i jedan od organizatora izuzetno zanimljivog projekta pod nazivom “Novi Sad EURO 2026”, koji za cilj ima popularizaciju basketa 3x3 i to među školskom populacijom.

Reč je o turniru za učenike osnovnih škola iz Novog Sada, koji će biti realizovan u saradnji sa sportskim organizacijama i partnerima iz oblasti školskog sporta.

“Turnir je na programu 4. i 5. juna na terenima Big šoping centra u Novom Sadu i igraće se po zvaničnim FIBA 3x3 pravilima. Takmičenje je nemnjeno deci do 14 godina, odnosno učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola sa teritorije grada Novog Sada. Posebnu vrednost celoj manifestaciji daje koncept mešovitih ekipa koje čine tri dečaka i jedna devojčica čime se dodatno motivišu inkluzija, ravnopravnost, timski duh i zajedničko učešće dece u sportu. Treba istaći da će utakmice direktno biti prenošene na TV Arena sport”, objasnio Domović Bulut i pozvao sve zaniteresovane da se za učešće prijave u svojim školama.

Po mnogim ocenama najbolji 3x3 basketaš svih vremena, višestruki svetski i evropski šampion i jedan od simbola razvoja 3x3 basketa u svetu želeo je da ovom akcijom u svom rodnom gradu pruži dodatnu motivaciju mladima da se bave sportom i tako razvijaju prave vrednosti.

“Izlišno je govoriti koliki značaj ima školski sport, koji predstavlja osnov za kreiranje zdravih stilova života, sportskih navika i pravilnog razvoja dece. Takođe, treba uzeti u obzir i da je Novi Sad nosilac titule Evropski grad sporta 2026, a ovaj turnir se realizuje u okviru programskih aktivnosti tog projekta, čime još više dobija na značaju”, rekao je Domović Bulut i potom dodao:

“Želja je da kroz učešće na ovom turniru privučemo što veći broj dece da se bave basketom. Samo kontinuiranim sprovođenejme ovakvih i sličnih akcija možemo da doprinesemo da se 3x3 basket još više omasovi u Srbiji, kako bismo onda iz te masovnosti crpeli kvalitet koji bi nam u budućnosti i dalje donosio medalje sa najvećih svetskih takmičenja. Upravo iz tog razloga tokom leta u Novom Sadu pripremamo slične programe, ali o tom potom”, zaključio je Domović Bulut.