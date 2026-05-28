Slušaj vest

 Košarkaški trener Saša Ocokoljić vodiće ekipu Borca i u naredne dve sezone, saopštio je večeras čačanski klub.

"U prethodne dve godine sa uspehom je vodio seniorski sastav Borca, sa kojim je ostao stabilan član ABA lige. Posebno treba istaći nedavno završenu sezonu u jadranskoj ligi, u kojoj je čačanski tim igrao sa gotovo svim srpskim igračima, uz veoma mali broj stranaca. Takođe, afirmisani su i neki mladi i talentovani igrači, što je, razume se, zasluga 'kormilara' prvog tima", navodi se u saopštenju kluba.

Borac Čačak Mega Foto: Aba liga / Borac / Duško Radišić

 Borac je u baražu za opstanak u ABA ligi sa 2:0 u seriji pobedio TFT iz Skoplja.

Ocokoljić (49) je u dosadašnjoj trenerskoj karijeri osvojio prvenstvo Rumunije, uz dva trofeja u Kupu te države.

"Njegova posvećenost, strast i ljubav prema košarci čine ga idealnim vođom koji će prvi tim usmeriti ka još boljim rezultatima", dodaje se u saopštenju.

Ne propustiteKošarkaPARTIZAN DOBIO RIVALA U BORBI ZA TITULU U ABA LIGI: Ali, crno-beli još uvek ne znaju kad i gde će igrati
KK Dubai, KK Budućnost, ABA liga, Davis Bertans
KošarkaPARTIZAN GLEDAO DRAMU DOK ČEKA PROTIVNIKA! Dubai promašio šut za finale ABA lige! Pogledajte kako je Budućnost obezbedila majstoricu
Budućnost - Dubai
KošarkaPARTIZAN I DALJE ČEKA! Sreća pogledala Budućnost: Dubai promašio pobedu, majstorica se igra u četvrtak
KK Budućnost, KK Dubai, ABA liga
KošarkaTRENER BUDUĆNOSTI PRED REVANŠ SA DUBAIJEM! Žakelj: Nema puno filozofiranja, moramo biti čvršći i agresivniji

01:10
Uroš Čarapić povreda Izvor: Arena sport 1 Premium