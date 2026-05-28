Košarkaški trener Saša Ocokoljić vodiće ekipu Borca i u naredne dve sezone, saopštio je večeras čačanski klub.

"U prethodne dve godine sa uspehom je vodio seniorski sastav Borca, sa kojim je ostao stabilan član ABA lige. Posebno treba istaći nedavno završenu sezonu u jadranskoj ligi, u kojoj je čačanski tim igrao sa gotovo svim srpskim igračima, uz veoma mali broj stranaca. Takođe, afirmisani su i neki mladi i talentovani igrači, što je, razume se, zasluga 'kormilara' prvog tima", navodi se u saopštenju kluba.

Borac je u baražu za opstanak u ABA ligi sa 2:0 u seriji pobedio TFT iz Skoplja.

Ocokoljić (49) je u dosadašnjoj trenerskoj karijeri osvojio prvenstvo Rumunije, uz dva trofeja u Kupu te države.

"Njegova posvećenost, strast i ljubav prema košarci čine ga idealnim vođom koji će prvi tim usmeriti ka još boljim rezultatima", dodaje se u saopštenju.