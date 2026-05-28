Nakon brojnih negativnih komenatara koji su se nakupili, poznato košarkaški menadžer Miško Ražnatović i zastupnik Čime Monekea javio se na "X" mreži i stao u odbranu košarkaša Crvene zvezde.

- Tradicionalno, neki od bivših velikih igrača koji, nemajući ozbiljnije obaveze, stalno gostuju u podkastima, govore veoma negativno o sadašnjim igračima večitih rivala. Navikli smo se na to i nema potrebe za reakcijom. Međutim, najnovije otrovne primedbe o Monekeovim nastupima su definitivno nefer i upravo zbog toga reagujem!

Moneke je ozbiljno povredio desnu ruku, a dijagnoza je bila povreda koja završava sezonu. Na sopstvenu odgovornost, nastavio je da igra za tim, iako su njegovi nastupi značajno bili pod uticajem povredom ruke kojom baca. Takva odluka zaslužuje poštovanje prema 6. najboljem igraču Evrolige, a ne kritike - napisao je Miško Ražnatović.

Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Košarkaši Crvene zvezde napuštaju Beogradsku arenu