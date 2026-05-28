Doskorašnji trener košarkaša Crvene zvezde, Saša Obradović, glavni je kandidat za prelazak na klupu Hapoel Jerusalima, prenose izraelski mediji.
SAŠA OBRADOVIĆ VEĆ NAŠAO NOVI POSAO: Poznato gde bi doskorašnji trener Zvezde mogao da nastavi karijeru
Saša Obradović je zvanično napustio Zvezdu 24. maja i izgleda da je već pronašao novi posao.
Budućnost trenera Hapoela Jonatana Alona, kojem ugovor ističe na kraju sezone, zavisi od toga kako će sezona završiti u plej-ofu izraelskog šampionata, kako prenosi portal "One".
Ovaj klub igra protiv Hapoela Haemeke u četvrtfinalu i ukoliko ishod plej-ofa ne bude onakav kakav se očekuje, po svemu sudeći će Saša Obradović sesti na klupu ovog tima pred sledeću sezonu.
Podsetimo, Obradović je u Zvezdu došao tokom sezone i izborio je plej-in Evrolige, gde su crveno-beli poraženi od Barselone.
