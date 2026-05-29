NBA svet dobio je ono što je priželjkivao – majstoricu za finale Zapada!

San Antonio je predvođen nezaustavljivim Viktorom Vembanjamom pregazio Oklahomu i zakazao odlučujući obračun, dok je aktuelni MVP Šej Gildžes-Aleksander odigrao meč koji će želeti što pre da zaboravi.

Francuz izborio majstoricu! Fotografije sa šeste utakmice finala Zapadne konferencije.

Tim iz Teksasa demolirao je aktuelnog šampiona rezultatom 118:91 i tako poravnao seriju na 3:3, pa će o putniku u veliko finale odlučivati spektakularna majstorica u Oklahoma Sitiju.

Od samog početka bilo je jasno da su Sparsi izašli na parket sa samo jednim ciljem – da ostvare trijumf. Već posle prve četvrtine imali su dvocifrenu prednost, a Oklahoma je izgledala potpuno izgubljeno. Razlika je tokom meča rasla i do ogromnih 28 poena, a šampion nije imao odgovor ni u jednom segmentu igre.

U centru pažnje ponovo se našao Viktor Vembanjama. Francusko čudo od košarkaša odigralo je još jednu partiju dostojnu superstara i predvodilo Sparse do velike pobede sa 28 poena i 10 skokova. Kada je bilo najpotrebnije, Vembi je preuzeo odgovornost i pokazao zašto ga mnogi već sada vide kao buduće lice NBA lige.

Sa druge strane, potpuno neočekivano, podbacio je najvažniji čovek Oklahome. Aktuelni MVP NBA lige Šej Gildžes-Aleksander odigrao je jednu od najslabijih utakmica sezone. Ubacio je svega 15 poena uz veoma loš šut iz igre, a trener je u završnici odlučio da ga sačuva pošto je meč odavno bio rešen.

Koliko je Oklahoma bila nemoćna najbolje govori podatak da je upravo Šej sa tih 15 poena bio najefikasniji igrač svog tima. Napad šampiona potpuno je zakazao, a Sparsi su to nemilosrdno kaznili.

Pored Vembanjame, odličnu podršku pružili su Dilan Harper sa 18 i Stefon Kesl sa 17 poena, dok je čak pet igrača San Antonija završilo meč sa dvocifrenim učinkom.

Sada je sve stalo u jednu utakmicu. Majstorica u Oklahoma Sitiju odlučiće ko će igrati za NBA titulu, a posle ovakvog izdanja Sparsa jasno je da nas očekuje spektakl.

Jedno je sigurno – ako Vembanjama ponovi ovakvu partiju, Oklahoma će imati ozbiljan razlog za brigu.